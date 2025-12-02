Sport

Cupa României. FC Argeș - Rapid, 2-1 și Csikszereda - Oțelul Galați, scor 1-2

Cupa României. FC Argeș - Rapid, 2-1 și Csikszereda - Oțelul Galați, scor 1-2Sursa: Arhiva EVZ
FC Argeș a câștigat cu scorul de 2-1 partida jucată, miercuri, pe teren propriu, împotriva Rapidului, în etapa a 2-a din Cupa României. Golurile gazdelor au fost marcate de Robert Moldoveanu în minutele 38 și 53, pentru oaspeți a punctat Claudiu Petrila în minutul 21. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică, după ce Leo Bolgado a văzut cartonașul roșu în minutul 63.

FC Argeş - FC Rapid Bucureşti 2-1 (1-1), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Robert Moldoveanu (38, 53), respectiv Claudiu Petrila (21). Cartonaş roşu: Leo Bolgado (Rapid, 63). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov) Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) - CCA, Mihai Andrieş (Bucureşti) - FRF.

Tot miercuri, Oțelul Galați s-au impus pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-1. Au înscris Marton Eppel (76), respectiv Cristian Chira (38), Marian Bordun (90+6). Lorand Paszka, de la gazde, a fost eliminat în minutul 56.

Concordia Chiajna s-a impus la CS Dinamo, la scor de neprezentare, scor 3-0.

Cine este, de fapt, soția lui Valentin Ceaușescu. Povestea familiei Dună și legăturile discrete cu lumea bancară românească
Cine este, de fapt, soția lui Valentin Ceaușescu. Povestea familiei Dună și legăturile discrete cu lumea bancară românească
Lista neagră a Casei Albe. Toate fake news-urile despre Trump, adunate la un loc
Lista neagră a Casei Albe. Toate fake news-urile despre Trump, adunate la un loc

Rezultate: Grupa C: AFK Csikszereda - ACS SC Oţelul Galaţi 1-2 (0-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc Au marcat: Marton Eppel (76), respectiv Cristian Chira (38), Marian Bordun (90+6). Cartonaş roşu: Lorand Paszka (Csikszereda, 56). Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Eduard Ioniţă (Tulcea) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Duras Mihai (Bucureşti) - FRF

Grupa D: CS Dinamo Bucureşti - CS Concordia Chiajna 0-3 (0-1), CNAF Buftea iarbă Au marcat: Ioan Pop (7), Fabinho (81), Alexandru Gîrbiţă (90). Cartonaş roşu: Rareş Cernamoriţ (CS Dinamo, 90+2). Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu) Observatori: Ionel Popa (Paşcani) - CCA, Victor Radu (Bucureşti) - FRF.

Mâine se joacă meciurile AFC Botoşani - AFC Hermannstadt (ora 17:00) şi Farul Constanţa - FC Dinamo Bucureşti (18:30).

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

