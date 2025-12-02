Cupa României. FC Argeș - Rapid, 2-1 și Csikszereda - Oțelul Galați, scor 1-2

FC Argeș a câștigat cu scorul de 2-1 partida jucată, miercuri, pe teren propriu, împotriva Rapidului, în etapa a 2-a din Cupa României. Golurile gazdelor au fost marcate de Robert Moldoveanu în minutele 38 și 53, pentru oaspeți a punctat Claudiu Petrila în minutul 21. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică, după ce Leo Bolgado a văzut cartonașul roșu în minutul 63.

Au marcat: Robert Moldoveanu (38, 53), respectiv Claudiu Petrila (21). Cartonaş roşu: Leo Bolgado (Rapid, 63). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov) Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) - CCA, Mihai Andrieş (Bucureşti) - FRF.

Tot miercuri, Oțelul Galați s-au impus pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-1. Au înscris Marton Eppel (76), respectiv Cristian Chira (38), Marian Bordun (90+6). Lorand Paszka, de la gazde, a fost eliminat în minutul 56.

Concordia Chiajna s-a impus la CS Dinamo, la scor de neprezentare, scor 3-0.

Rezultate: Grupa C: AFK Csikszereda - ACS SC Oţelul Galaţi 1-2 (0-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc Au marcat: Marton Eppel (76), respectiv Cristian Chira (38), Marian Bordun (90+6). Cartonaş roşu: Lorand Paszka (Csikszereda, 56). Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Eduard Ioniţă (Tulcea) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Duras Mihai (Bucureşti) - FRF

Grupa D: CS Dinamo Bucureşti - CS Concordia Chiajna 0-3 (0-1), CNAF Buftea iarbă Au marcat: Ioan Pop (7), Fabinho (81), Alexandru Gîrbiţă (90). Cartonaş roşu: Rareş Cernamoriţ (CS Dinamo, 90+2). Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu) Observatori: Ionel Popa (Paşcani) - CCA, Victor Radu (Bucureşti) - FRF.

Mâine se joacă meciurile AFC Botoşani - AFC Hermannstadt (ora 17:00) şi Farul Constanţa - FC Dinamo Bucureşti (18:30).