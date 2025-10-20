Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj după 5 ani! Nelu Varga confirmă: E noul președinte, de azi începe!

Iuliu Mureșan revine în fotbal și preia din nou conducerea clubului CFR Cluj, la cinci ani de la despărțirea din 2018. Nelu Varga a confirmat numirea și spune că are încredere deplină că noul președinte și Andrea Mandorlini vor readuce echipa în lupta pentru primele locuri din Superligă.

După cinci ani de absență, Iuliu Mureșan, în vârstă de 71 de ani, revine la clubul care i-a marcat cariera. Din informațiile confirmate de Gazeta Sporturilor, fostul conducător al echipei a semnat cu CFR Cluj și a preluat oficial funcția de președinte al clubului, începând de astăzi.

Decizia vine după plecarea lui Cristi Balaj, iar finanțatorul Ioan (Nelu) Varga a evaluat două variante pentru funcție: Iuliu Mureșan și Marian Copilu, ambii cu experiență în conducerea clubului. În final, Varga a ales stabilitatea și experiența celui care a făcut istorie la Cluj în perioada 2001–2018.

Finanțatorul CFR-ului a explicat motivele care au stat la baza revenirii lui Mureșan, subliniind că are încredere deplină în experiența și profesionalismul său.

„E un om pe care-l cunosc foarte bine și-l stimez foarte mult. Îmi place caracterul lui. E clujean, știe clubul foarte bine, știe ce presiune și ce pretenții sunt aici. A demonstrat de multe ori că știe cum se gestionează și se conduce un club de talia lui CFR Cluj”, a spus Varga.

„A făcut o treabă excelentă în precedentul mandat, a pus umărul la creșterea echipei. Sunt foarte fericit. Sunt sigur că totul va merge foarte bine, iar el, împreună cu Mandorlini, vor duce clubul spre primele locuri. Le urez mult succes!”

Iuliu Mureșan este una dintre figurile emblematice ale clubului din Gruia. A condus CFR Cluj timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care, alături de Arpad Paszkany, a transformat echipa dintr-un club modest într-o forță a fotbalului românesc.

Sub conducerea sa, CFR a câștigat 8 trofee majore, printre care 4 titluri de campioană, 3 Cupe ale României și o Supercupă, și a reușit calificări istorice în grupele Ligii Campionilor și Europa League.

După despărțirea din 2018, Mureșan a colaborat pentru scurt timp cu alte cluburi, inclusiv Dinamo București, unde a activat ca administrator special în perioada 2021–2022. Din acel moment, el s-a retras temporar din fotbal.

Revenirea sa la CFR Cluj marchează o nouă etapă într-un moment delicat pentru club, aflat în plin proces de reconstrucție sportivă și financiară.

CFR traversează un sezon complicat. După eliminările din Europa League și Conference League, echipa a pierdut din ritm și în campionat, iar demisia lui Dan Petrescu a adâncit instabilitatea din vestiar.

Noul antrenor, Andrea Mandorlini, încearcă să restabilească echilibrul, în timp ce clubul ocupă doar locul 11 în Superligă, cu 13 puncte în 12 meciuri, la 6 puncte distanță de Oțelul Galați, ultima echipă aflată pe loc de play-off.

Pe lângă problemele sportive, clubul s-a confruntat și cu dificultăți financiare. În ultimele zile, Nelu Varga a anunțat că a achitat toate datoriile către terți, iar jucătorii au primit un salariu restant, urmând ca în zilele următoare să fie plătiți integral.