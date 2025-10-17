Sport

Andrea Mandorlini, la finalul meciului cu Csikszereda: Penalti acordat foarte ușor

Andrea Mandorlini, la finalul meciului cu Csikszereda: Penalti acordat foarte ușor
CFR Cluj a remizat 2-2 cu Csikszereda, iar Andrea Mandorlini a declarat că echipa sa a dominat partida și că penaltiul acordat gazdelor a fost prea ușor. Tehnicianul italian spune că formația sa merita victoria și a anunțat schimbări tactice.

Andrea Mandorlini critică arbitrajul de la Csikszereda - CFR Cluj

CFR Cluj a ratat șansa de a obține o nouă victorie în Superliga, după ce a fost ținută în șah de Csikszereda, scor 2-2, într-un meci restant din etapa a cincea. Tehnicianul Andrea Mandorlini s-a declarat nemulțumit de rezultat, considerând că echipa sa a fost superioară pe tot parcursul jocului și că penaltiul acordat în final a fost unul foarte ușor.

„Am avut mai multe ocazii, am fost echipa mai bună. Referitor la penalti, a fost acordat foarte uşor, dar acum nu mai contează. Am avut situaţii mari de a marca, acesta este fotbalul. Dacă nu închizi meciul, pot fi greşeli. Eu zic că nu e greşeala lui Biliboc la penalty, ci a altcuiva, dar acum nu mai avem ce să discutăm”, a spus Mandorlini, potrivit PrimaSport.ro.

Tehnicianul italian a scos în evidență marea problemă pe care o au ardelenii

Antrenorul italian a explicat că echipa a controlat meciul, dar a fost pedepsită pentru lipsa de eficiență în fața porții. „Am venit aici să câştigăm, am făcut un meci foarte bun, am avut posesia mingii, păcat de acest gol din final care a adus amărăciune. Am avut problema asta şi înainte să vin eu la CFR. Echipa primea uşor gol. Scot din nou în evidenţă lucrurile bune. Am făcut un meci bun şi meritam să câştigăm”, a adăugat tehnicianul.

CFR Cluj nu renunță la play-off

CFR Cluj a condus de două ori, dar a fost egalată pe final, după un penalti contestat. Mandorlini a admis că problemele defensive persistă, dar a subliniat și progresele echipei de la preluarea mandatului său.

„Obiectivul nostru este minim să ajungem în play-off. Nu pot să zic că sunt fericit, să pleci de aici cu doar un punct e foarte puţin. Noi aveam în gând să schimbăm sistemul, să jucăm cu doi atacanţi”, a mai spus antrenorul clujenilor.

Pentru CFR, egalul de la Miercurea Ciuc este un pas greșit în lupta pentru primele locuri, mai ales în contextul în care rivalele din fruntea clasamentului continuă să câștige puncte importante.

Meciul cu Csikszereda a fost unul echilibrat în prima parte, dar clujenii au reușit să preia controlul după pauză, ratând mai multe ocazii clare. Pe final, un penalti controversat a stabilit scorul final de 2-2, spre frustrarea oaspeților.

