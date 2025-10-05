Sport

Louis Munteanu a condus-o pe CFR Cluj spre victorie în meciul cu Hermannstadt

Comentează știrea
Louis Munteanu a condus-o pe CFR Cluj spre victorie în meciul cu HermannstadtLouis Munteanu Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

CFR Cluj a obținut o victorie importantă duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 12-a din Superliga. Echipa pregătită de Andrea Mandorlini s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Hermannstadt, după un meci echilibrat, dar controlat în momentele decisive de formația gazdă.

Partida a început cu o ocazie rapidă a clujenilor, Emerllahu testând vigilența portarului Căbuz chiar din primul minut. Totuși, sibienii au deschis scorul la prima lor acțiune periculoasă. În minutul 10, Dragoș Albu a finalizat cu sânge rece o fază colectivă a echipei lui Măldărășanu, surprinzând apărarea gazdelor.

CFR Cluj a reacționat imediat

Reacția CFR-ului a venit repede. Louis Munteanu, aflat într-o formă excelentă, a restabilit egalitatea în minutul 24, după o acțiune personală finalizată cu un șut deviat. Tânărul atacant și-a menținut presiunea în ofensivă și a fost aproape de dublă înainte de pauză, când mingea trimisă de el a lovit bara transversală.

În debutul reprizei secunde, același Munteanu a fost din nou implicat în faza decisivă. În minutul 55, el a pasat perfect în careu pentru Emerllahu, care a înscris golul de 2-1, stabilind scorul final.

Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină
Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină

Sibienii au încercat să revină în ultimele minute și au ratat o ocazie uriașă prin Stancu, în minutul 80, când mijlocașul a trimis peste poarta goală. Eforturile lor nu au fost suficiente, iar CFR Cluj a bifat a doua victorie consecutivă din campionat.

CFR Cluj

CFR Cluj. Sursa foto: Facebook

Mandorlini respiră ușurat

După o perioadă cu rezultate oscilante, tehnicianul italian Andrea Mandorlini pare să fi găsit din nou echilibrul în jocul echipei. Cu un atac mai eficient și o posesie mai coerentă, ardelenii au arătat determinare și organizare tactică superioară.

CFR Cluj urcă, astfel, pe locul 11 în clasament, cu 12 puncte acumulate, în timp ce Hermannstadt rămâne pe poziția a 13-a, cu 10 puncte.

Louis Munteanu a fost omul meciului

Louis Munteanu a fost omul meciului, cu un gol și un assist, fiind cel mai activ jucător din ofensiva clujenilor. De cealaltă parte, Dragoș Albu a fost cel mai bun om al sibienilor, reușind să marcheze un nou gol important pentru echipa sa.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Aly Abeid – Fică (Korenica 61’), T. Keita, Emerllahu (Cernigoi 85’) – Al. Păun (Djokovic 62’), L. Munteanu (Slimani 85’), Biliboc (V. Kun 75’). Antrenor: Andrea Mandorlini

Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic, K. Ciubotaru (L. Stancu 76’) – Dr. Albu (Kujabi 61’), A. Ivanov, Jair (Biceanu 61’) – S. Buş (A. Chiţu 75’), Gjorgjievski (Neguţ 61’). Antrenor: Marius Măldărăşanu

Cartonașe galbene: Dr. Albu (31’) Arbitru: Horia Mladinovici VAR: Iulian Dima

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:20 - Meci de senzație între FC Sevilla și FC Barcelona. Catalanii, umiliți de andaluzi
20:11 - Cât de precise sunt inelele inteligente și cum se compară cu ceasurile de fitness
20:01 - Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
19:51 - Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină
19:43 - Concertul lui Robbie Williams în Turcia a fost anulat de autorități pe motive de securitate
19:34 - Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, ora 20.30. Oltenii vor să recâștige poziția de lideri. Echipele de start. Up...

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale