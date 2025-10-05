Louis Munteanu a condus-o pe CFR Cluj spre victorie în meciul cu Hermannstadt

CFR Cluj a obținut o victorie importantă duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 12-a din Superliga. Echipa pregătită de Andrea Mandorlini s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Hermannstadt, după un meci echilibrat, dar controlat în momentele decisive de formația gazdă.

Partida a început cu o ocazie rapidă a clujenilor, Emerllahu testând vigilența portarului Căbuz chiar din primul minut. Totuși, sibienii au deschis scorul la prima lor acțiune periculoasă. În minutul 10, Dragoș Albu a finalizat cu sânge rece o fază colectivă a echipei lui Măldărășanu, surprinzând apărarea gazdelor.

Reacția CFR-ului a venit repede. Louis Munteanu, aflat într-o formă excelentă, a restabilit egalitatea în minutul 24, după o acțiune personală finalizată cu un șut deviat. Tânărul atacant și-a menținut presiunea în ofensivă și a fost aproape de dublă înainte de pauză, când mingea trimisă de el a lovit bara transversală.

În debutul reprizei secunde, același Munteanu a fost din nou implicat în faza decisivă. În minutul 55, el a pasat perfect în careu pentru Emerllahu, care a înscris golul de 2-1, stabilind scorul final.

Sibienii au încercat să revină în ultimele minute și au ratat o ocazie uriașă prin Stancu, în minutul 80, când mijlocașul a trimis peste poarta goală. Eforturile lor nu au fost suficiente, iar CFR Cluj a bifat a doua victorie consecutivă din campionat.

După o perioadă cu rezultate oscilante, tehnicianul italian Andrea Mandorlini pare să fi găsit din nou echilibrul în jocul echipei. Cu un atac mai eficient și o posesie mai coerentă, ardelenii au arătat determinare și organizare tactică superioară.

CFR Cluj urcă, astfel, pe locul 11 în clasament, cu 12 puncte acumulate, în timp ce Hermannstadt rămâne pe poziția a 13-a, cu 10 puncte.

Louis Munteanu a fost omul meciului, cu un gol și un assist, fiind cel mai activ jucător din ofensiva clujenilor. De cealaltă parte, Dragoș Albu a fost cel mai bun om al sibienilor, reușind să marcheze un nou gol important pentru echipa sa.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Aly Abeid – Fică (Korenica 61’), T. Keita, Emerllahu (Cernigoi 85’) – Al. Păun (Djokovic 62’), L. Munteanu (Slimani 85’), Biliboc (V. Kun 75’). Antrenor: Andrea Mandorlini

Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic, K. Ciubotaru (L. Stancu 76’) – Dr. Albu (Kujabi 61’), A. Ivanov, Jair (Biceanu 61’) – S. Buş (A. Chiţu 75’), Gjorgjievski (Neguţ 61’). Antrenor: Marius Măldărăşanu

Cartonașe galbene: Dr. Albu (31’) Arbitru: Horia Mladinovici VAR: Iulian Dima