Superliga. Rapid - Hermannstadt, ora 21.00. Giuleștenii, singurii invincibili înainte confruntării cu sibienii

Superliga. Rapid joacă, în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe teren propriu, cu Hermannstadt, în etapa a 10-a a campionatului intern. Echipa din Grant a rămas singura neînvinsă în actualul sezon, după ce lidera Universitatea Craiova a pierdtu, sâmbătă seara, la Oțelul Galați, scor 0-1.

Oamenii lui Costel Gâlcă au o mare șansă de-a reduce diferența de puncte față de olteni. Universitatea are 23, giuleștenii au strâns 19 și sunt pe locul secund al ierarhiei. De partea cealaltă, oaspeții sunt pe 12 ccu 7 puncte.

„În primele 9 etape am înfruntat 4 echipe de play-off, totuși trebuia să avem mai multe puncte. Trebuie să fim puternici. O vom lua de la capăt. Vine Rapidul, o echipă cu multe puncte acumulate.

An de an ne-am luptat pentru play-off, am fost acolo. Vorbeam cu staff-ul în vestiar, parcă revăd sezonul pe care aș vrea să-l uit. Până la urmă s-a terminat cu bine, dar nu știu dacă reușim ce am reușit anul trecut”, a spus Marius Măldărășanu, tehnicianul oaspeților, înaintea partidei de diseară.

RAPID (4-2-3-1): Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, R. Bădescu - K. Keita, Hromada - Al. Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz - Vulturar, Grameni, G. Gheorghe, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Absenți: D. Ciobotariu (incert), Borza (accidentat), Bolgado (suspendat) Antrenor: Costel Gâlcă

Hermannstadt (3-4-3): Căbuz - Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic – Antwi, Dr. Albu, Kujabi, K. Ciubotaru – Neguț, Chițu, Oroian Rezerve: I. Pop, Karo, Bejan, L. Stancu, Biceanu, Mihart, Ivanov, Batista, Vuc, Buș, Jair, Gjorgjievski Absent: Balaure (accidentat) Antrenor: Marius Măldărășanu

Stadion: Giulesti (București) Arbitru: Adrian Cojocaru // Asistenți: Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Filip Arbitru VAR: Iulian Dima // Asistent VAR: Claudiu Marcu