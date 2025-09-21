Sport

Superliga. Rapid - Hermannstadt, ora 21.00. Giuleștenii, singurii invincibili înainte confruntării cu sibienii

Superliga. Rapid - Hermannstadt, ora 21.00. Giuleștenii, singurii invincibili înainte confruntării cu sibieniiSuperliga. Sursă foto: Facebook
Superliga. Rapid joacă, în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe teren propriu, cu Hermannstadt, în etapa a 10-a a campionatului intern. Echipa din Grant a rămas singura neînvinsă în actualul sezon, după ce lidera Universitatea Craiova a pierdtu, sâmbătă seara, la Oțelul Galați, scor 0-1.

Superliga. Rapid are șansa de-a recupera din diferența de puncte față de Universitatea Craiova

Oamenii lui Costel Gâlcă au o mare șansă de-a reduce diferența de puncte față de olteni. Universitatea are 23, giuleștenii au strâns 19 și sunt pe locul secund al ierarhiei. De partea cealaltă, oaspeții sunt pe 12 ccu 7 puncte.

„În primele 9 etape am înfruntat 4 echipe de play-off, totuși trebuia să avem mai multe puncte. Trebuie să fim puternici. O vom lua de la capăt. Vine Rapidul, o echipă cu multe puncte acumulate.

„An de an ne-am luptat pentru play-off”

An de an ne-am luptat pentru play-off, am fost acolo. Vorbeam cu staff-ul în vestiar, parcă revăd sezonul pe care aș vrea să-l uit. Până la urmă s-a terminat cu bine, dar nu știu dacă reușim ce am reușit anul trecut”, a spus Marius Măldărășanu, tehnicianul oaspeților, înaintea partidei de diseară.

Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
Ploi și brumă. Se schimbă vremea în România în mod radical

Rapid - Hermannstadt, echipe probabile

RAPID (4-2-3-1): Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, R. Bădescu - K. Keita, Hromada - Al. Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz - Vulturar, Grameni, G. Gheorghe, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Absenți: D. Ciobotariu (incert), Borza (accidentat), Bolgado (suspendat) Antrenor: Costel Gâlcă

Hermannstadt (3-4-3): Căbuz - Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic – Antwi, Dr. Albu, Kujabi, K. Ciubotaru – Neguț, Chițu, Oroian Rezerve: I. Pop, Karo, Bejan, L. Stancu, Biceanu, Mihart, Ivanov, Batista, Vuc, Buș, Jair, Gjorgjievski Absent: Balaure (accidentat) Antrenor: Marius Măldărășanu

Stadion: Giulesti (București) Arbitru: Adrian Cojocaru // Asistenți: Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Filip Arbitru VAR: Iulian Dima // Asistent VAR: Claudiu Marcu

