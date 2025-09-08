Sport Programul etapei a 10-a din SuperLiga. Când vor juca echipele FCSB și Universitatea Craiova







Etapa a 10-a din Superliga României se va deschide vineri, 19 septembrie, cu meciu între FC Botoșani și FCSB, programat pentru ora 20:30. Sâmbătă, 20 septembrie, va avea loc o altă rundă de confruntări, iar Universitatea Craiova, una dintre echipele românești aflate în competiții europene, va întâlni Oțelul Galați, de la ora 21:00, potrivit comunicatului emis de Liga Profesionistă de Fotbal.

Pentru echipele din România care evoluează în cupele europene, FCSB va debuta pe 25 septembrie într-un meci în deplasare contra celor de la Go Ahead Eagles, în timp ce Universitatea Craiova va înfrunta echipa Rakow pe 2 octombrie.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a făcut public programul complet al etapei a 10-a.

Vineri, 19 septembrie:

20:30 - FC Botoșani vs FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie:

18:45 – FC Argeș vs Universitatea Cluj,

21:00 – Oțelul Galați vs Universitatea Craiova.

Duminică, 21 septembrie:

16:00 – Unirea Slobozia vs Petrolul Ploiești,

18:15 – CFR 1907 Cluj vs UTA Arad,

21:00 – FC Rapid vs FC Hermannstadt.

Luni, 22 septembrie

18:00 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc va juca cu Metaloglobus București

21:00 – Dinamo București vs Farul Constanța

Toate aceste partide din Superliga României vor fi transmise în direct de canalele Prima Sport și DIGI Sport.

Becali sugerează că echipele trebuie să adopte o strategie mai fermă și mai agresivăși să renunțe la ideea de a conserva jucătorii pentru meciurile viitoare. Conform viziunii sale, nu mai este loc de aceste strategii în ceea ce privește utilizarea jucătorilor în campionatul național, având în vedere importanța fiecărui meci și a performanței din clasament.

Giovanni Becali avertizează că Universitatea Craiova este o echipă de temut în lupta pentru titlu și că va fi dificil pentru FCSB și CFR să o depășească. În opinia sa, cele două mari rivale au șanse mari să ajungă în play-off, dar diferențele de puncte acumulate până în acest moment pot crea un handicap considerabil.