Conflict Germania-Polonia. Tusk cere 1,3 trilioane € daune de război, Merz propune simboluri

La cea de‑a 17‑a rundă de consultări guvernamentale polono‑germane, desfășurată luni la Berlin, liderii de la Varșovia și Berlin s-au confruntat deschis pe tema reparațiilor de război și a recunoașterii despăgubirilor pentru distrugerile comise de regimul nazist în Polonia în timpul celui de‑Al Doilea Război Mondial, potrivit Politico.

Disensiunile referitoare la modul în care Germania ar trebui să răspundă solicitărilor istorice ale Poloniei au umbrit agenda oficială, ce ar fi trebuit să reflecte cooperarea bilaterală în domenii precum apărare, infrastructură și sprijin pentru Ucraina.

Întâlnirea dintre Merz și Tusk trebuia să marcheze un pas important înainte în relațiile polono‑germane, cu accent pe securitate, infrastructură și susținerea Ucrainei, în contextul tensiunilor generate de agresiunea rusă.

Cancelarul german a afirmat că Berlinul își dorește un partener egal în Polonia, subliniind importanța stabilității europene în fața provocărilor strategice.

Pe de altă parte, trecutul violent al relației — ocuparea nazistă, distrugerile masive, suferințele populației poloneze — continuă să afecteze percepțiile și reacțiile publice.

În acest context, tema reparațiilor și a recunoașterii despăgubirilor a revenit cu forță pe agenda bilaterală.

La conferința comună care a urmat întâlnirii, cancelarul german a declarat: „Trebuie să păstrăm memoria vie, chiar și pe cea dureroasă. Sper că o putem onora într‑un mod care să nu ne divizeze, ci să ne apropie.”

În schimb, premierul polonez Donald Tusk a adoptat un ton ferm, cerând Germaniei să acționeze rapid pentru a sprijini supraviețuitorii ocupației naziste, având în vedere că numărul acestora se diminuează constant.

„Dacă nu primim în curând o explicație clară și rapidă, voi lua în considerare ca Polonia, anul viitor, să răspundă acestor necesități din resurse proprii,” a avertizat Tusk.

Tusk a reclamat, de asemenea, argumentul folosit frecvent de Berlin — că Polonia ar fi renunțat la dreptul la despăgubiri în anii ’50, sub dominația sovietică — spunând că decizia respectivă nu reflectă voința poporului polonez. „Cei care cunosc istoria ştiu că în anii ’50 Polonia nu a avut de ales. Renunțarea la despăgubiri nu poate fi considerată ca exprimând opinia poporului polonez,” a afirmat el.

Pentru a detensiona atmosfera, Berlinul a anunțat că va continua planurile pentru ridicarea unei gedenkstatte (monument‑memorial) dedicată victimelor poloneze ale ocupației naziste în Berlin, precum și restituirea artefactelor de patrimoniu plunderate în timpul războiului.

Totodată, cele două guverne au semnat o declarație comună prin care și-au fixat priorități pentru viitor: securitate și apărare, modernizarea infrastructurii transfrontaliere (inclusiv cai ferate și drumuri), precum și cooperare economică și culturală.

Cu toate acestea, pentru o parte semnificativă a opiniei publice poloneze, aceste gesturi simbolice nu sunt suficiente. În Polonia persistă așteptarea unei reparații materiale care să reflecte amploarea pierderilor suferite — atât economice, cât și morale — în perioada ocupației germane.

Reînvierea subiectului reparatiilor poate complica cooperarea bilaterala, în ciuda intereselor comune majore — de la sprijinirea Ucrainei, până la consolidarea infrastructurii și cooperarea de securitate.

În contextul intern polonez, presiunile exercitate de partide naționaliste pentru soluționarea acestei chestiuni pot duce la escaladarea retoricii.

Pe de altă parte, Berlinul — deși recunoaște responsabilitatea istorică prin gânduri și inițiative simbolice — a reafirmat în mod repetat că, din punct de vedere juridic și politic, problema despăgubirilor este considerată „închisă”.

Astfel, există riscul ca dezbaterea despre reparatii să devină un element perturbator, nu doar pentru relațiile bilaterale, ci și pentru cooperarea pe teme majore legate de securitate, infrastructură și sprijinul european pentru Ucraina.