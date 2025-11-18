Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”

Polonia lansează unul dintre cele mai ferme avertismente din ultimii ani cu privire la pericolul militar reprezentat de Rusia. Generalul Wiesław Kukuła, Șeful Statului Major al Armatei Poloneze, a declarat că recentele acte de sabotaj asupra infrastructurii feroviare trebuie interpretate ca semnale ale unei posibile pregătiri ostile la adresa statului polonez. El face o paralelă directă cu anul 1939 — momentul declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial — și subliniază că reacția Poloniei va fi decisivă în a preveni un conflict deschis, potrivit defence24.pl.

Generalul Kukuła atrage atenția că atacurile asupra liniilor de tren din Polonia nu pot fi văzute ca incidente izolate, ci ca parte a unei strategii de destabilizare:

„Este un scenariu tipic pentru anul 1939, dar, în esență, a precedat numeroase conflicte armate de-a lungul istoriei, inclusiv perioade în care acestea nu izbucniseră încă. Reiterez: astăzi este crucială poziția noastră, felul în care răspundem”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului militar, scopul unor astfel de acțiuni este de a slăbi încrederea cetățenilor în instituțiile de apărare: guvern, poliție, armată — pregătind astfel terenul pentru o agresiune militară.

Generalul subliniază că țara are mijloacele necesare pentru a reacționa ferm — însă momentul și modul în care acestea sunt activate depind de poziția conducerii: „Avem la dispoziție o gamă variată de opțiuni, iar chestiunea principală este dacă decidem sau nu să le aplicăm”, a spus el.

Pentru Kukuła, riscul nu este unul temporar, ci permanent. Polonia trebuie să trateze perioada actuală ca una premergătoare unui posibil conflict, la fel cum s-a întâmplat în timpul Războiului Rece.

„Ne aflăm permanent într-o perioadă premergătoare unui posibil conflict. Războiul Rece a reprezentat, de asemenea, o astfel de etapă. Este vorba despre gestionarea acestei perioade, printr-o politică de descurajare eficientă, bazată pe capacitățile noastre de apărare, dar și pe poziția cetățenilor”, afirmă Kukuła.

Generalul adaugă că investițiile realizate de Polonia în domeniul apărării, împreună cu cele ale NATO, precum și semnalele clare privind consecințele unui atac asupra unei țări membre, transmit Moscovei un avertisment direct: o agresiune ar avea costuri uriașe.

Referindu-se la explozia din Voievodatul Mazovia, unde o linie ferată a fost avariată, șeful Statului Major afirmă: „Cine a trecut printr-un război știe că ceea ce vedem astăzi nu este un război, ci o situație premergătoare, ceea ce în limbaj curent numim război hibrid.”

Acesta este, spune el, mecanismul clasic al unei escaladări lente — cu acțiuni discrete, dar destabilizatoare.

Serviciile speciale poloneze afirmă că toate indicii duc spre o comandă a serviciilor de informații ruse. Un purtător de cuvânt al ministerului responsabil a confirmat că actele din weekend par a fi rezultatul unei operațiuni coordonate.

Premierul Donald Tusk a reacționat la rândul său după explozia care a afectat ruta Varșovia–Lublin — legătura feroviară către Ucraina:

„Detonarea căii ferate de pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent, care vizează securitatea statului polonez și a cetățenilor săi”, a scris Tusk pe X.

Premierul a promis consecvență și fermitate în anchetă: „O anchetă este în desfășurare. La fel ca în cazurile anterioare de acest fel, îi vom prinde pe făptași, indiferent cine sunt susținătorii lor.”

De la începutul invaziei în Ucraina, Polonia a devenit unul dintre principalii susținători ai Kievului, logistic și militar. În acest context, Varșovia a acuzat în repetate rânduri Moscova de atacuri cibernetice, incendieri provocate și operațiuni de sabotaj pe teritoriul polonez sau al aliaților.

Rusia respinge acuzațiile, dar oficialii polonezi afirmă că amploarea, frecvența și natura atentatelor nu lasă loc de îndoială: țara este vizată ca parte dintr-o strategie de destabilizare.