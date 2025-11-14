Kiev, ținta unui atac masiv al Rusiei. O persoană și-a pierdut viața și alte 20 au fost rănite

Kievul a fost lovit vineri dimineață de un atac masiv cu rachete și drone rusești, care a provocat pagube în opt dintre cele zece districte ale capitalei Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat o victimă care și-a pierdut viața și cel puțin 24 de persoane care au fost rănite, potrivit EFE.

O persoană a murit și cel puțin alte 24 au fost rănite vineri dimineață într-un atac masiv al forțelor rusești asupra capitalei ucrainene, a transmis Administrația Militară Regională din Kiev. Incidentul a afectat mai multe zone ale orașului și a provocat pagube semnificative.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a precizat că atacul a avariat conductele de distribuție a energiei termice, lăsând fără încălzire o parte din sectorul Desnianski. Ministrul de externe Andrii Sîbiga a condamnat atacul, acuzând Rusia că vizează în mod deliberat infrastructura civilă și spitalele.

Vitali Kliciko a raportat daune la clădiri și infrastructuri în alte șapte districte din Kiev, iar aproximativ 30 de clădiri rezidențiale au fost avariate. Printre răniți se numără o femeie însărcinată și un copil de zece ani, potrivit ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiga.

Sîbiga a subliniat că așteaptă ca deciziile G7 privind consolidarea apărării aeriene și sprijinul financiar să fie implementate cât mai curând. Primarul localității Irpin, Oleksandr Markușîn, a descris o noapte dificilă, cu numeroase drone și rachete care au zburat deasupra comunei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat aproximativ 430 de drone și 18 rachete în atacuri nocturne asupra Kievului și altor regiuni. În urma loviturilor, cel puțin patru persoane au murit, iar zeci de blocuri de locuințe au fost avariate.

Printre clădirile afectate se numără și ambasada Azerbaidjanului, iar în regiunea Sumî a fost vizată de o rachetă Țirkon. Zelenski a afirmat că Ucraina răspunde acestor atacuri pe termen lung și a cerut comunității internaționale să intervină prin sancțiuni.