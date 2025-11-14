International

Școlile rusești, transformate în academii de război. Copiii învață să folosească grenade și puști automate

Copii Rusia / sursa foto: captură video
De la începutul invaziei de amploare a Ucrainei, autoritățile ruse au început să integreze lecții cu tematică ideologică și militară în programa școlară.

Planurile pentru anul școlar următor, însă, sunt mult mai ambițioase: elevii vor primi instruire de luptă și vor învăța să folosească arme precum lansatoare de grenade și puști automate, ca parte a curriculumului obligatoriu.

Lista disciplinelor de științe sociale a fost revizuită radical, înlocuind materia tradițională, precum economie și drept, cu echivalente ideologice și militarizate, cum ar fi „valorile tradiționale” și „lumea rusă”.

Introducerea cursului „Fundamentele securității și apărării Patriei”

Potrivit publicației independente Meduza, programul „Fundamentele securității și apărării Patriei” (FHSD) a fost aprobat pentru elevi începând cu clasa a V-a, dar devine obligatoriu din clasa a VIII-a.

Elevii de clasele a VIII-a și a IX-a vor învăța despre caracteristicile tehnice ale armelor, precum pușca Dragunov, lansatorul de grenade RPG-7, pușca AK și diverse grenade de mână.

Programul include, de asemenea, antrenamente de paradă, regulamente militare generale, disciplina militară și comandamentul unificat.

Instructorii sunt responsabili să dezvolte anumite „rezultate personale” la elevi, printre care „atitudinea responsabilă față de îndeplinirea datoriei constituționale de apărare a Patriei” și „înțelegerea importanței jurământului militar”.

În clasele a X-a și a XI-a, elevii vor învăța principiile de bază ale luptei combinate, organizarea pozițiilor de luptă și utilizarea armelor moderne, precum pistolul MP-443 Grach și pușca AK-12.

Implicarea veterani-lor de război în predare

Autoritățile intenționează să folosească veterani ai „operațiunilor militare speciale” ca instructori în școli, potrivit primului adjunct al ministrului Educației, Alexander Bugaev.

Aceștia vor fi pregătiți la Centrul Vertex pentru Educație Militaro-Patriotică din cadrul Universității Federale de Educație a Rusiei, unde doar 36 de ore de instruire sunt suficiente pentru a obține certificarea de predare.

Centrul va organiza și jocuri militare pentru elevi, iar coordonarea oficială a programului este asigurată de vice-rectorul universității, Alexey Ryabtsev.

Integrarea ideologiei în materiile școlare

Pe lângă instruirea militară, autoritățile ruse vor modifica și materiile de bază. Studiul social va fi înlocuit pentru clasele a VI-a–a VIII-a cu cursul „Istoria regiunii noastre”, care va include teme din disciplina „Fundamentele culturii spirituale și morale a popoarelor ruse”.

Copii Rusia

Copii Rusia / sursa foto: captură video

Temele acoperă „Familia tradițională”, „Riscurile la adresa culturii spirituale și morale a Rusiei”, „Lumea rusă”, „Limba rusă — fundament al culturii ruse”, „Valori spirituale și morale ale poporului rus”, „Unitatea valorilor în religiile Rusiei”, „Eroii forțelor armate” și „Datoria cetățeanului față de societate”.

De asemenea, conceptele ideologice vor fi integrate în toate materiile și incluse în examenul național de admitere la facultate, Examenul de Stat Unificat (EGE). Elevii care vor să susțină examenul la istorie vor trebui să cunoască motivele „Renașterii Federației Ruse ca putere mondială”, „Reunificarea Crimeei cu Rusia” și „Operațiunea militară specială în Ucraina”.

Impactul asupra curriculum-ului din școlile rusești

Programul FHSD va include între 136 și 238 de lecții, în funcție de clasa în care este introdus, adăugând un număr semnificativ de lecții militare la cele deja existente.

Astfel, o parte considerabilă a programului școlar va fi dedicată pregătirii elevilor pentru activități militare și formarea viitorilor soldați.

