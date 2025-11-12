Rusia a declarat miercuri că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina. Aleksei Polisciuk, șeful departamentului pentru țările CSI din cadrul Ministerului de Externe, a precizat că propunerea a fost repetat solicitată de autoritățile turce, iar „mingea este în terenul ucrainean”, subliniind că Moscova este pregătită pentru discuții.

Negocierile directe între cele două părți nu au mai avut loc de la întâlnirea din 23 iulie, care s-a desfășurat în orașul Istanbul și a durat doar 40 de minute. În cadrul acelei întâlniri, Ucraina propusese ca o discuție între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în luna august, însă Kremlinul a acceptat doar o întâlnire la Moscova, condiție respinsă de Kiev.

Polisciuk a afirmat că summitul din 15 august de la Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump ar fi stabilit un „compromis” privind soluționarea conflictului, însă care nu ar pune sub semnul întrebării apartenența Crimeei, Donbasului și Novorossiei la Rusia.

Potrivit oficialului rus, partea americană ar fi încercat să convingă Kievul să accepte acest „algoritm de compromis”, dar negocierile au fost blocate de opoziția Ucrainei și de presiunea Europei:

„Din câte se pare, americanii au întâmpinat dificultăți în a convinge Kievul, iar Londra și Bruxelles-ul au început să încerce să convingă Washingtonul să renunțe la diplomație în favoarea unei soluții militare a conflictului”, a spus Polisciuk.

Pe lângă revendicările teritoriale, Rusia insistă asupra unor condiții suplimentare pe care le consideră esențiale pentru încetarea războiului. Polisciuk a enumerat printre acestea:

încetarea discriminării și restabilirea drepturilor omului pentru cetățenii ruși și vorbitorii de limbă rusă din Ucraina;

eliminarea neonazismului;

neutralitatea statului ucrainean, fără apartenență la alianțe militare și fără arme nucleare.

„Pentru noi, nu teritoriile sunt importante, ci oamenii. Este necesar să se elimine cauzele primare ale conflictului, readucând Ucraina la originea statalității sale de la începutul anilor 1990”, a declarat oficialul rus.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei. Crimeea a fost anexată unilateral în 2014, iar în urma invaziei declanșate în februarie 2022, Moscova a proclamat ca teritorii ruse regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, însă controlul efectiv asupra acestora rămâne parțial.