International

Rusia vrea negocieri la Istanbul. Ucraina, greu de convins

Comentează știrea
Rusia vrea negocieri la Istanbul. Ucraina, greu de convinsVladimir Putin și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Rusia a declarat miercuri că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina. Aleksei Polisciuk, șeful departamentului pentru țările CSI din cadrul Ministerului de Externe, a precizat că propunerea a fost repetat solicitată de autoritățile turce, iar „mingea este în terenul ucrainean”, subliniind că Moscova este pregătită pentru discuții.

Rusia, gata să reia negocierile

Negocierile directe între cele două părți nu au mai avut loc de la întâlnirea din 23 iulie, care s-a desfășurat în orașul Istanbul și a durat doar 40 de minute. În cadrul acelei întâlniri, Ucraina propusese ca o discuție între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în luna august, însă Kremlinul a acceptat doar o întâlnire la Moscova, condiție respinsă de Kiev.

Trump și Zelenski

Trump și Zelenski. Sursa foto: Platforma X

Polisciuk a afirmat că summitul din 15 august de la Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump ar fi stabilit un „compromis” privind soluționarea conflictului, însă care nu ar pune sub semnul întrebării apartenența Crimeei, Donbasului și Novorossiei la Rusia.

„Doresc să subliniez că, având în vedere caracterul lor de compromis, nimeni nu pune la îndoială apartenența la Rusia pentru Crimeea, Donbas și Novorossia, ale căror populații s-au pronunțat în favoarea reunificării cu Rusia în cadrul referendumurilor din 2014 și 2022. Opțiunea lor este imperativă pentru toți.”

Pensiile speciale ale primarilor, un subiect care rămâne suspendat și în 2025. Ce s-a întâmplat în ultimii ani
Pensiile speciale ale primarilor, un subiect care rămâne suspendat și în 2025. Ce s-a întâmplat în ultimii ani
Abateri grave descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din țară. Salarii, sporuri și cheltuieli fără bază legală
Abateri grave descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din țară. Salarii, sporuri și cheltuieli fără bază legală

„Americanii au întâmpinat dificultăți”

Potrivit oficialului rus, partea americană ar fi încercat să convingă Kievul să accepte acest „algoritm de compromis”, dar negocierile au fost blocate de opoziția Ucrainei și de presiunea Europei:

„Din câte se pare, americanii au întâmpinat dificultăți în a convinge Kievul, iar Londra și Bruxelles-ul au început să încerce să convingă Washingtonul să renunțe la diplomație în favoarea unei soluții militare a conflictului”, a spus Polisciuk.

Donald Trump și Vladimir Put

Trump, Putin. Sursa foto: x.com

Prioritatea Moscovei

Pe lângă revendicările teritoriale, Rusia insistă asupra unor condiții suplimentare pe care le consideră esențiale pentru încetarea războiului. Polisciuk a enumerat printre acestea:

  • încetarea discriminării și restabilirea drepturilor omului pentru cetățenii ruși și vorbitorii de limbă rusă din Ucraina;
  • eliminarea neonazismului;
  • neutralitatea statului ucrainean, fără apartenență la alianțe militare și fără arme nucleare.

„Pentru noi, nu teritoriile sunt importante, ci oamenii. Este necesar să se elimine cauzele primare ale conflictului, readucând Ucraina la originea statalității sale de la începutul anilor 1990”, a declarat oficialul rus.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei. Crimeea a fost anexată unilateral în 2014, iar în urma invaziei declanșate în februarie 2022, Moscova a proclamat ca teritorii ruse regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, însă controlul efectiv asupra acestora rămâne parțial.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Petiție pentru demiterea șefei CSM. Acuzații: apără pensiile speciale și o atacă pe Oana Gheorghiu
23:20 - Deputată din majoritatea parlamentară a renunţat la mandat. Ar fi primit bani de la Ilan Şor
23:12 - Marilu Dobrescu își pune silicoane. A spus că se iubește așa cum e, dar acum s-a răzgândit
23:05 - Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein
22:58 - Inelul „Mellon Blue”, vândut pentru 25 de milioane de dolari la o licitaţie din Geneva
22:53 - Șeful Biroului Rutier Medgidia, acuzat de abuz de putere. Europol publică înregistrări: „Pretenaș, nu merge treaba așa”

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale