Negocierile de pace Rusia-Ucraina, fără progrese majore. Ce au cerut cele două părți

A doua rundă de negocieri de pace între Rusia și Ucraina s-a încheiat fără progrese semnificative, având doar un acord pentru schimbul unui număr mai mare de prizonieri de război.

În timpul discuțiilor de luni, desfășurate în Istanbul, Turcia, și care au durat puțin peste o oră, cele două părți au ajuns la un acord pentru a efectua un schimb de prizonieri de război care sunt bolnavi sau grav răniți, precum și a celor cu vârsta sub 25 de ani.

Negociatorii ucraineni au anunțat că Rusia a refuzat din nou o „încetare a focului necondiționată”, care reprezintă o cerere esențială din partea Kievului și a aliaților săi din Europa și Statele Unite. Echipa rusă a anunțat că a propus un armistițiu de două sau trei zile „în anumite zone” ale extinsei linii de front, însă nu a detaliat acest aspect.

Așteptările erau reduse înainte de începerea discuțiilor, deoarece ambele părți erau profund divizate în privința modului de a încheia războiul. În prezent, Moscova deține aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea din sud, pe care a anexat-o în 2014.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇦 Russia and Ukraine begin peace negotiations in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/tMpZM4DO10

— BRICS News (@BRICSinfo) June 2, 2025