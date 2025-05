Rusia, acuzată că a ucis prizonieri de război. Este complet interzis

Parchetul General ucrainean a acuzat vineri armata din Rusia că a executat aproximativ 270 de prizonieri de război ucraineni de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, subliniind că aceste acțiuni sunt rezultatul „directivelor” emise de oficialii ruși, conform AFP.

Aceste acuzații vin în contextul în care Rusia și Ucraina au demarat vineri un amplu schimb de prizonieri, care va continua în zilele următoare, în urma unor negocieri directe desfășurate săptămâna trecută la Istanbul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X eliberarea a 390 de militari ucraineni și a confirmat continuarea unui schimb de „1.000 la 1.000” de prizonieri, stabilit la Istanbul, programat pentru „sâmbătă și duminică”.

Parchetul ucrainean a raportat o creștere alarmantă a numărului de militari prizonieri executați de armata rusă, începând din 2024. Conform acestuia, au fost înregistrate 57 de cazuri în 2022, 11 în 2023, 149 în 2024 și 51 de la începutul anului 2025. „Această creștere este legată de directivele date de conducerea politică și militară rusă armatei”, a estimat parchetul ucrainean.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.

Today – 390 people. On Saturday and Sunday, we expect the… pic.twitter.com/OPIXycWcbA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025