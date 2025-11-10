Igor Dodon continuă să-i facă Moscovei pe plac. Ce i-a promis ambasadorului rus la Chişinău

Republica Moldova. Deputatul socialist Igor Dodon acuza guvernarea de la Cişinău de rusofobie şi promite că va face un grup neoficial de prietenie Moscova-Chişinău.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri de lucru dintre fostul preşedinte Igor Dodon şi ambasadorul Federaţiei Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov.

Potrivit unei postări a lui Dodon pe Facebook, „în cadrul discuției au fost abordate aspecte legate de starea actuală a relațiilor moldo-ruse”.

Întâlnirea dintre fostul şef al statului şi singurul ambasador neacreditat de către Preşedinţia de la Chişinău vine după ce majoritatea parlamentară a refuzat să formeze grupuri de prietenie parlamentară cu Federaţia Rusă şi Belarus din cauza războiului din Ucraina.

Fostul şef al statului s-a plâns diplomatului rus pe guvernarea de la Chişinău că nu vrea să prietenească cu Moscova.

„Cu regret, am menționat că noul guvern al PAS continuă politica rusofobă promovată în ultimii patru ani. Am subliniat că o asemenea abordare nu reflectă așteptările majorității cetățenilor Republicii Moldova și contravine intereselor noastre naționale”, a scris fruntaşul socialist pe Facebook.

Fostul preşedinte şi-a reiterat poziţia că Rusia ar fi principalul partener strategic al Republicii Moldova.

„Federația Rusă a fost și rămâne un partener strategic al Republicii Moldova, iar noi suntem convinși că restabilirea unei cooperări depline corespunde intereselor cetățenilor noștri și ale întregii țări”, a scris Igor Dodon.

După ce a criticat guvernarea că nu agreează parteneriatul cu Federaţia Rusă, Igor Dodon i-a promis lui Ozerov că fracţiunea socialistă din Parlament va forma un grup neoficial de prietenia cu deputaţii din Duma de stat a Rusiei.

„Am accentuat că, după ce majoritatea PAS a respins inițiativa PSRM privind crearea unui grup de prietenie cu Federația Rusă în Parlamentul țării, fracțiunea socialiștilor va iniția formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse.

La activitatea acestui grup vor fi invitați toți deputații interesați de dezvoltarea unui dialog constructiv cu Rusia”, i-a promis Dodon lui Ozerov.

Republica Moldova a renunţat la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, într-o măsură fără precedent de la declararea independenței.

Președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman, a explicat că decizia urmărește consolidarea relațiilor cu state care respectă suveranitatea și libertatea altor țări.

„Grupurile de prietenie vor fi menținute doar cu acele state care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a altor țări, precum și demnitatea umană și libertatea cetățenilor”, a declarat Doina Gherman, subliniind că alegerea Parlamentului reflectă valorile democratice pe care Republica Moldova le promovează în relațiile internaționale.

Decizia majorității parlamentare a stârnit critici din partea opoziției. Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a catologat decizia una rușinoasă.

„Pentru prima dată în cei 34 de ani de independență, se întâmplă un caz atât de rușinos, fiind vorba despre două state de maximă importanță strategică și cu care am avut o prietenie și un schimb economic și cultural îndelungat. Prin rusofobie guvernarea nu va obține nimic pozitiv, ci numai dezbinare, ură în societate și mai multă cauză simplă, să se producă în bugetul mai multă vreme”, a menționat Dodon.