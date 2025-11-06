Decizie istorică. Republica Moldova taie legăturile parlamentare cu Rusia și Belarus

Republica Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, într-o măsură fără precedent de la declararea independenței. Președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman, a explicat că decizia urmărește consolidarea relațiilor cu state care respectă suveranitatea și libertatea altor țări.

„Grupurile de prietenie vor fi menținute doar cu acele state care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a altor țări, precum și demnitatea umană și libertatea cetățenilor”, a declarat Doina Gherman, subliniind că alegerea Parlamentului reflectă valorile democratice pe care Republica Moldova le promovează în relațiile internaționale.

Întrebată de ce această decizie a venit abia acum, aproape patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Gherman a explicat.

„Hotărârea anterioară privind crearea grupurilor de prietenie a fost aprobată în 2021, la începutul legislaturii precedente. Pentru a renunța la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus era necesar să fie abrogată întreaga hotărâre. Nu era posibil anterior, pentru că trebuia anulat tot proiectul. Acum, odată cu începutul noii legislaturi, se creează grupurile de prietenie și se decid președinții acestora. Este un proiect de hotărâre pentru toate cele 54 de grupuri din legislatura curentă, comparativ cu 52 în legislatura trecută”, a menționat Gherman.

Decizia majorității parlamentare a stârnit critici din partea opoziției. Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a catologat decizia una rușinoasă.

„Pentru prima dată în cei 34 de ani de independență, se întâmplă un caz atât de rușinos, fiind vorba despre două state de maximă importanță strategică și cu care am avut o prietenie și un schimb economic și cultural îndelungat. Prin rusofobie guvernarea nu va obține nimic pozitiv, ci numai dezbinare, ură în societate și mai multă cauză simplă, să se producă în bugetul mai multă vreme”, a menționat Dodon.

Parlamentul ales pe 28 septembrie și constituit oficial pe 22 octombrie a demarat deja procesul de creare a grupurilor parlamentare de prietenie cu alte state, în conformitate cu criteriile stabilite de majoritate.

Decizia reflectă o schimbare clară în politica externă a Parlamentului, orientată spre consolidarea relațiilor cu țările care respectă drepturile și suveranitatea statelor independente, în timp ce grupurile cu state implicate în agresiune militară nu mai sunt considerate compatibile cu principiile democratice ale Republicii Moldova.

Guvernul a aprobat miercuri, 5 noiembrie, denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, susținând demersurile de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, considerat „un instrument de influență hibridă al Kremlinului”. Urmează și votul din Parlament, după care partea rusă va fi notificată oficial despre faptul că Republica Moldova iese din acest acord.

Procedura de denunțare a fost inițiată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a precizat în ședința Guvernului că, în baza acestui acord, a fost posibilă înființarea la Chișinău, în anul 2009, a Centrului Rus de Știință și Cultură sau, cum i se mai spune, Casa Rusă – Ruskii Dom, din strada Al. Mateevici, colț cu M. Eminescu.