International

Berlin, orașul care a unit o lume întreagă. 35 de ani de la noaptea în care s-a sfârșit Războiul Rece

Berlin, orașul care a unit o lume întreagă. 35 de ani de la noaptea în care s-a sfârșit Războiul ReceSursa foto: flickr.com
Berlinul, orașul care a fost cândva imaginea concretă a lumii despărțite de Războiul Rece, a comemorat duminică, printr-o ceremonie desfășurată pe strada Bernauer, 35 de ani de la căderea Zidului Berlinului. Evenimentul a fost marcat de emoție și de apeluri la responsabilitate civică, relatează agenția dpa.

„Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și unitate, au dărâmat Zidul Berlinului”, a declarat primarul capitalei germane, Kai Wegner, evocând momentul istoric care a schimbat cursul Europei.

Zidul care a divizat un oraș și o lume întreagă

Zidul Berlinului a fost ridicat în 1961, în plin Război Rece, pentru a separa sectorul estic al orașului — controlat de sovietici — de cel vestic, aflat sub influența democrațiilor occidentale. Căderea sa, la 9 noiembrie 1989, a marcat începutul reunificării Germaniei și sfârșitul simbolic al lumii împărțite în două blocuri.

La acel moment, Berlinul era capitala Republicii Democrate Germane (RDG), stat aflat sub dominația Uniunii Sovietice, în timp ce partea de vest aparținea Republicii Federale Germane (RFG). După 28 de ani de separare, presiunea străzii — prin proteste masive — a forțat autoritățile comuniste să deschidă granițele.

În seara de 9 noiembrie, zeci de mii de berlinezi au trecut granița dinspre est spre vest, într-un val de entuziasm care a devenit imaginea-simbol a libertății recâștigate.

„Amintirea acelor zile ne obligă să fim responsabili”

zidul berlinului

Sursa foto: Dreamstime.com

Axel Klausmeier, directorul Fundației Zidului Berlinului, a subliniat în discursul său importanța memoriei colective și a angajamentului civic.

„Amintirea evenimentelor din toamna lui 1989 ne obligă să fim responsabili”, a spus el la memorialul de pe Bernauer Strasse, unde trandafirii au fost depuși în amintirea celor care au murit încercând să treacă zidul. Klausmeier a insistat că oamenii au datoria „de a apăra democrația, libertatea și drepturile omului și de a promova visul unei coexistențe pașnice”.

„Săptămâna Libertății”, un program amplu de comemorare

Pentru prima dată, aniversarea căderii Zidului Berlinului este marcată printr-un amplu program cultural, intitulat „Săptămâna Libertății”.

Pe parcursul a șapte zile, până la 15 noiembrie, Berlinul găzduiește aproximativ 130 de conferințe, expoziții, spectacole și întâlniri cu martori ai istoriei, în peste 80 de locații din oraș.

Evenimentul principal, „Congresul Libertăți Mondiale”, a reunit circa 200 de disidenți din peste 50 de țări conduse de regimuri autocratice.

Mesajul Berlinului pentru lume

În discursul său, primarul Kai Wegner a afirmat că experiența istorică a Berlinului este o dovadă că „dorința de libertate și democrație nu poate fi suprimată”.

Cuvintele sale au fost primite cu aplauze de participanții veniți din întreaga lume — un semn că, la 35 de ani de la prăbușirea Zidului, Berlinul rămâne nu doar o capitală europeană, ci și un simbol universal al speranței și al unității.

