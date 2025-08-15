Actualitate Războiul Rece și avanposturile secrete din Alaska. Cum a devenit „poarta de vest” a Americii în fața URSS







Întâlnirea dintre Trump și Putin a readus în centrul atenției Alaska. Dar care e povestea teritoriului înghețat, ignorat mulți ani de marile puteri și care, la un moment dat, a ajuns să fie un punct strategic deosebit de important?

În timpul Războiului Rece, Alaska a fost un avanpost strategic esențial pentru SUA, datorită apropierii de URSS. Baze militare secrete, rețele radar și proiecte ultrasecurizate au transformat regiunea într-un scut împotriva unui posibil atac nuclear.

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, tensiunile dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică au declanșat o cursă a înarmării fără precedent. Poziționată la mai puțin de 90 de kilometri de coasta rusă, Alaska a devenit rapid un punct esențial în strategia de apărare a Washingtonului.

Proximitatea față de URSS a determinat Pentagonul să investească masiv în infrastructură militară. În anii ’50, aici au fost construite baze aeriene, posturi de observare și centre radar capabile să detecteze orice mișcare în spațiul aerian arctic.

Printre cele mai importante proiecte desfășurate în Alaska se numără DEW Line (Distant Early Warning Line), o rețea de stații radar întinsă de-a lungul Cercului Arctic.

Acest sistem a fost conceput pentru a detecta din timp eventuale bombardiere sovietice care ar fi traversat Polul Nord. Stațiile funcționau în condiții extreme, cu temperaturi care coborau frecvent sub -40°C, iar personalul era nevoit să trăiască izolat timp de luni întregi.

Pe lângă instalațiile radar, Alaska a găzduit mai multe baze aeriene cu rol strategic, printre care Elmendorf Air Force Base și Eielson Air Force Base.

Unele dintre misiunile desfășurate aici rămân clasificate și astăzi. Documente desecretizate parțial arată că în anumite zone au fost amplasate sisteme de rachete cu rază medie de acțiune, pregătite să fie lansate în cazul unui atac nuclear iminent.

Condițiile de trai pentru militarii staționați în avanposturile izolate erau dificile. Aprovizionarea se făcea cu aeronave speciale, iar iarna, viscolul putea bloca complet accesul timp de săptămâni.

Relatările veteranilor descriu o atmosferă tensionată, în care exercițiile de alertă erau frecvente, iar teama unui atac real era constantă.

Odată cu încheierea Războiului Rece și prăbușirea URSS, multe dintre aceste baze au fost închise sau transformate în facilități civile. Totuși, moștenirea lor rămâne vizibilă – de la piste de aterizare abandonate în tundră, până la clădiri militare părăsite, martori ai unei perioade în care Alaska era în prima linie a confruntării globale.