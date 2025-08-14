International Cum au ajuns rușii „egalii” americanilor. Mărirea, decăderea și dorința de revenire a unei superputeri







Rusia nu a ajuns a doua putere a lumii din întâmplare, ci printr-un cumul de factori geopolitici, militari și ideologici ce au transformat-o într-un imperiu al secolului XX.

De la contribuția sa esențială, alâturi de Hitler, la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial și până la metodele mai puțin convenționale prin care și-a consolidat poziția globală, Rusia și-a croit un drum care o poziționează alături de Statele Unite, într-o rivalitate ce a modelat istoria contemporană.

Pentru a înțelege cum Rusia a ajuns a doua putere a lumii, trebuie să analizăm rolul său crucial în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În primii ani ai războiului, Statele Unite au evitat un conflict direct cu Uniunea Sovietică, concentrându-se mai mult pe efortul împotriva Axei, în special pe frontul european și Pacific.

Această lipsă de confruntare directă cu Rusia , țară care a provocat războiul, alături de Germania, le-a permis sovieticilor să-și canalizeze eforturile militare pe frontul de est, unde au purtat unele dintre cele mai grele bătălii ale războiului, cum ar fi cele de la Stalingrad sau Kursk.

Uniunea Sovietică a suferit pierderi umane și materiale importante, dar, cu ajutorul SUA, militar și economic, a devenit câștigătoare a războiului pe care îl provocase, alături de fostul aliat, Germania nazistă.

Spre deosebire de alte state, care erau obosite după război și, mai ales, erau democrații, dictatura comunistă din URSS a menținut un aparat militar robust și o economie de război.

Acest context a fost crucial: lipsa unui război deschis cu SUA și aliații occidentali i-a permis URSS să-și întărească poziția pe harta geopolitică fără să-și epuizeze complet resursele, pregătind astfel terenul pentru statutul său de superputere.

Un alt factor decisiv care a contribuit la poziția Rusiei ca a doua putere a lumii a fost furtul tehnologiei bombei atomice. Proiectul Manhattan, dezvoltat de Statele Unite, a fost un secret militar bine păzit, dar Uniunea Sovietică a reușit să infiltreze agenți și să obțină informații esențiale despre dezvoltarea armamentului nuclear.

Cei mai cunoscuți spioni sovietici, cum ar fi Klaus Fuchs și Theodore Hall, au transmis Moscovei planuri și date tehnice care au accelerat semnificativ programul nuclear sovietic. Drept rezultat, URSS a testat prima sa bombă atomică în 1949, doar patru ani după ce SUA au lansat prima armă nucleară.

Această reușită strategică a schimbat radical balanța puterii mondiale. Fără controlul armelor nucleare, Rusia nu ar fi putut spera să devină o superputere în confruntarea ideologică și militară cu Occidentul. Controlul armelor nucleare a oferit Moscovei o poziție de egalitate cu SUA, impunând o stare de echilibru precar și o cursă a înarmărilor care a definit Războiul Rece.

Puterea Rusiei ca a doua putere mondială nu a fost bazată exclusiv pe forța militară sau pe armele nucleare. Moscova a dezvoltat o serie de structuri politice, economice și militare menite să consolideze și să extindă influența sa la nivel global.

1. Internaționala Comunistă – arma ideologică

Fondată în 1919, Internaționala Comunistă (Cominternul) a fost un instrument esențial în proiectul rusesc de a răspândi comunismul pe întreg globul. Cominternul organiza și susținea partide comuniste, grupări revoluționare și mișcări de stânga din Europa, Asia, America și alte regiuni, cu scopul explicit de a destabiliza regimurile capitaliste și a promova revoluțiile proletare.

Acest sistem a permis Moscovei să-și exercite o influență politică directă asupra multor țări, să creeze blocuri de putere ideologic și să contrabalanseze dominația occidentală. Internaționala Comunistă a fost un motor al expansiunii comuniste și un factor esențial în competiția globală dintre Est și Vest.

Ca răspuns la crearea NATO, Uniunea Sovietică a instituit Pactul de la Varșovia în 1955, o alianță militară care a inclus statele satelit din Europa de Est (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, Germania de Est, România și Albania).

Acest pact a avut două roluri fundamentale: apărarea colectivă împotriva agresiunii occidentale și controlul strict al Moscovei asupra politicii militare a țărilor membre. Prezența trupelor sovietice în aceste țări a fost o garanție a menținerii regimurilor comuniste și a blocării influenței occidentale în regiune.

Astfel, Pactul de la Varșovia a fost coloana vertebrală a puterii militare sovietice și a permis Rusiei să-și proiecteze forța pe tot continentul european, creând un bloc puternic de influență care a rezistat până în 1991.

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) a fost o organizație economică, înființată în 1949, care a legat economiile statelor comuniste într-un sistem integrat, controlat și coordonat de Moscova. Prin CAER, Rusia a centralizat planificarea economică, alocarea resurselor și comerțul între statele membre.

Acest organism a fost folosit pentru a susține economiile afiliate, dar și pentru a le menține dependente de economia sovietică, transformându-le în verigi ale unui lanț controlat de Moscova. Controlul economic a fost o altă dimensiune a puterii ruse, care a completat dominația militară și politică.

Un aspect mai puțin discutat, dar esențial în înțelegerea modului în care Rusia a devenit a doua putere a lumii, este utilizarea terorismului internațional ca instrument de politică externă și de influență strategică.

Pe parcursul Războiului Rece, Moscova a dezvoltat o politică în umbră, susținând și finanțând diverse grupări teroriste, mișcări insurgente și organizații paramilitare care, deși operate independent, își urmăreau în esență interesele geopolitice ale Uniunii Sovietice.

Această strategie a fost aplicată în mod calculat pentru a destabiliza regimurile pro-occidentale, a crea zone de influență și a submina dominația americană și occidentală în regiuni cheie.

Printre regiunile cele mai afectate de această politică s-au numărat Orientul Mijlociu, Africa, Asia de Sud și America Latină. În Orientul Mijlociu, URSS a susținut grupări precum Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP) și alte facțiuni palestiniene, care au desfășurat atacuri împotriva statelor aliate ale SUA, în special Israelul.

Această susținere nu a fost doar materială, ci a inclus și antrenament militar, furnizarea de arme și sprijin diplomatic în organisme internaționale.

În Africa, Moscova a alimentat conflictele civile și luptele pentru putere, sprijinind mișcări revoluționare și grupuri insurgente din Angola, Mozambic, Etiopia și alte țări. Această implicare a dus la conflicte prelungite, care au slăbit influența colonială și occidentală, în timp ce Uniunea Sovietică încerca să câștige noi aliați și să extindă blocul comunist.

În America Latină, Rusia a susținut regimuri și mișcări de stânga, precum cele din Cuba și Nicaragua, oferind sprijin logistic și militar pentru a contracara influența americană. Aici, terorismul și conflictele armate au fost folosite ca mijloace de destabilizare, sporind tensiunile regionale și creând puncte de presiune geopolitică.

Această politică în umbră a inclus și utilizarea „proxy-urilor” — grupuri militare sau paramilitare care acționau în numele Moscovei, dar fără o legătură oficială directă, astfel încât Rusia putea nega implicarea în mod oficial. Astfel, terorismul a devenit o armă neconvențională în arsenalul politicii externe sovietice, extinzând influența Rusiei dincolo de granițele sale și subminând adversarii în mod indirect.

Deși aceste tactici au fost condamnate pe plan internațional, ele au fost eficiente în a provoca haos și a slăbi coeziunea alianțelor occidentale, forțând Occidentul să aloce resurse majore pentru combaterea terorismului și a insurgențelor sponsorizate de sovietici. Astfel, terorismul internațional susținut de Rusia a fost nu doar o manifestare a puterii brute, ci o strategie sofisticată care a completat arsenalul geopolitic al Moscovei și a contribuit semnificativ la statutul său de a doua putere a lumii.

Consolidarea Rusiei ca a doua putere a lumii a remodelat profund arhitectura geopolitică a secolului XX. Rivalitatea SUA-URSS, denumită Războiul Rece, a polarizat lumea între două sisteme ideologice, fiecare sprijinind conflicte, revoluții și mișcări în favoarea propriilor interese.

Această confruntare a însemnat o cursă a înarmărilor fără precedent, o luptă ideologică globală și o competiție pe toate planurile: tehnologic, spațial, militar și diplomatic. Influența Rusiei a fost vizibilă atât în Europa, cât și în Asia, America Latină și Africa, în timp ce alianțele și structurile create au fost menite să asigure supraviețuirea și preeminența acestui imperiu.

Moștenirea acestei poziții se reflectă și astăzi, când Rusia continuă să fie un jucător influent pe scena internațională, folosindu-se de resursele militare, politice și strategice dezvoltate în timpul Războiului Rece.