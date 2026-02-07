FR Cluj s-a impus cu 3-2 în fața Universității Cluj și a rămas în cursa pentru play-off

CFR Cluj a obținut o victorie spectaculoasă sâmbătă seara, pe teren propriu, în fața Universității Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a din Superligă. Meciul a fost unul intens, cu goluri rapide, răsturnări de situație și momente tensionate între antrenori.

Universitatea Cluj a început perfect partida, deschizând scorul în minutul 5 prin Djokovic, care a reluat cu capul centrarea lui Korenica. Doar cinci minute mai târziu, Lorenzo Biliboc a profitat de o gafă a lui Iulian Cristea și a dublat avantajul oaspeților. Dan Nistor a redus din diferență în minutul 29, cu un șut spectaculos de la 20 de metri, readucând speranța pentru Șepcile Roșii.

CFR Cluj a revenit în finalul primei reprize, când Mario Camora a transformat în gol deviația greșită a lui Macalou, stabilind scorul 3-1 la pauză.

Partea secundă a fost dominată de intensitate și ocazii la ambele porți. Antrenorul Bergodi l-a introdus pe Jovo Lukic, care a fost principala amenințare pentru gazde. În minutul 62, lovitura sa de cap a fost respinsă miraculos de Mihai Popa, iar faza următoare mingea a lovit bara porții ceferiștilor. Golul de onoare al Universității Cluj a venit în minutul 83, când Drammeh a marcat după ce mingea respinsă de Popa i-a revenit.

Finalul a adus momente tensionate: Cordea a trimis în bară în minutul 90, iar Slimani a șutat puțin pe lângă poartă. După fluierul final, a izbucnit un conflict între antrenorii Bergodi și Cordea.

În clasament, Universitatea Cluj ocupă locul 5, cu 42 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția 6, cu 41 de puncte.

CFR CLUJ: M. Popa – Aly Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica (Fică 73) – Cordea, Alibek Aliev (Slimani 66), Biliboc (Șfaiț 73). Antrenor: Daniel Pancu

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic (Fabry 82), Iulian Cristea, J. Cisse, Chipciu – Nistor (Stanojev 63), D. Codrea (Lukic 46), Drammeh – Macalou, A. Trică (El Sawy 46), O. Mendy (Bic 46). Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonașe galbene: Cordea 77, M. Popa 86 / Bic 62, Cristiano Bergodi 79

Arbitri: Rareș Vidican – Andrei Constantinescu, Marius Badea

VAR: Sorin Costreie – Andrei Antonie