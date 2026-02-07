Sport

Viitorul lui Lucescu la națională, discutat cu Becali. Cine i-ar putea lua locul la baraj

Viitorul lui Lucescu la națională, discutat cu Becali. Cine i-ar putea lua locul la barajMircea Lucescu / Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României
Mircea Lucescu a fost internat pentru a treia oară în trei săptămâni, starea sa fiind incertă înainte de barajul cu Turcia. Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu selecționerul și i-a propus să-l lase pe Gică Hagi să conducă „Tricolorii” în meciul decisiv.

Becali: I-am propus lui Lucescu să-l lase pe Hagi să conducă naționala

Gigi Becali a fost întrebat cine crede că va fi la cârma „Tricolorilor” la meciul de baraj cu Turcia. Patronul FCSB a dezvăluit că a avut o discuție cu Mircea Lucescu, în cadrul căreia i-a propus să-i lase locul lui Gică Hagi la meciul decisiv.

Selecționerul a răspuns că ar renunța la post dacă Hagi ar fi interesat, dar nu crede că acesta își dorește să preia echipa acum. Becali a povestit că i-a spus lui Lucescu: „Ești un om de prea mare calitate și prea om bun… Ai 80 de ani, nu mai… Pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața”.

Viitorul lui Mircea Lucescu, decis până pe 20 februarie

Gigi Becali a declarat că Mircea Lucescu i-a spus: „Dacă Gică vrea, imediat mă retrag”, după ce i-a propus să-l lase pe Hagi să preia naționala. Patronul FCSB a precizat că a discutat cu selecționerul, dar nu a vorbit direct cu Gică Hagi.

Gică Hagi

Gică Hagi. Sursă foto: Facebook

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că va decide viitorul lui Lucescu până pe 20 februarie, în funcție de evoluția stării sale medicale. Lucescu este internat, sub control medical, și își dorește o a doua opinie, inclusiv din afara țării.

Prioritatea FRF rămâne starea de sănătate a lui Lucescu

Președintele FRF a declarat că Federația va decide direcția naționalei abia după ce va cunoaște starea medicală a lui Mircea Lucescu. Obiectivul este ca selecționerul de pe banca tehnică la primul meci să fie la cel mai înalt nivel, de preferință Lucescu.

Barajul Turcia – România va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo pe 31 martie.

 

