Viitorul lui Lucescu la națională, discutat cu Becali. Cine i-ar putea lua locul la baraj

Mircea Lucescu a fost internat pentru a treia oară în trei săptămâni, starea sa fiind incertă înainte de barajul cu Turcia. Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu selecționerul și i-a propus să-l lase pe Gică Hagi să conducă „Tricolorii” în meciul decisiv.

Gigi Becali a declarat că Mircea Lucescu i-a spus: „Dacă Gică vrea, imediat mă retrag”, după ce i-a propus să-l lase pe Hagi să preia naționala. Patronul FCSB a precizat că a discutat cu selecționerul, dar nu a vorbit direct cu Gică Hagi.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că va decide viitorul lui Lucescu până pe 20 februarie, în funcție de evoluția stării sale medicale. Lucescu este internat, sub control medical, și își dorește o a doua opinie, inclusiv din afara țării.

Președintele FRF a declarat că Federația va decide direcția naționalei abia după ce va cunoaște starea medicală a lui Mircea Lucescu. Obiectivul este ca selecționerul de pe banca tehnică la primul meci să fie la cel mai înalt nivel, de preferință Lucescu.

Barajul Turcia – România va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca cu învingătoarea din Slovacia – Kosovo pe 31 martie.