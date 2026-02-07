Rică Răducanu, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Cine ar putea să-l înlocuiască la Naționala României

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, este internat la Spitalul Universitar din București, însă starea sa de sănătate nu ridică probleme grave, urmând să fie externat în perioada următoare. Potrivit lui Rică Răducanu, bun prieten al tehnicianului, Lucescu a mai avut probleme medicale și în trecut, pe care însă nu le-a tratat întotdeauna cu suficientă seriozitate.

Rică Răducanu a declarat că în ultimele zile nu a mai reușit să ia legătura telefonic cu Mircea Lucescu, precizând că selecționerul are telefonul închis pe perioada internării, pentru a se odihni. Fostul portar a amintit că Lucescu s-a confruntat și în trecut cu probleme de sănătate, cărora nu le-a acordat suficientă atenție, fapt ce a dus la agravarea acestora, menționând totodată că i-a recomandat să renunțe la activitatea de pe stadion, având în vedere vârsta de 80 de ani.

În ciuda problemelor medicale, Rică Răducanu consideră că Mircea Lucescu rămâne cea mai potrivită opțiune pentru conducerea echipei naționale a României. Acesta a subliniat că experiența selecționerului este superioară celei a unor antrenori mai tineri și a amintit că Lucescu a obținut rezultate importante cu naționala, chiar dacă, la momentul numirii, i-a sugerat să nu accepte această funcție.

Gigi Becali a declarat că i-a propus lui Mircea Lucescu să lase conducerea echipei naționale în mâinile lui Gică Hagi, iar selecționerul nu a respins ideea. Becali a precizat că discuția a avut loc cu aproximativ două săptămâni înainte ca Lucescu să fie internat și că acesta a afirmat că ar accepta retragerea dacă postul ar fi preluat de cineva „pe mâini bune”.

Fostul finanțator al FCSB a menționat că nu a vorbit încă cu Hagi, însă Lucescu ar fi de acord să se retragă imediat pentru acesta, subliniind totodată că oamenii ezită să ia decizia. Becali a insistat că a fost doar propunerea sa pentru Lucescu și că selecționerul a reacționat pozitiv la idee.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a declarat că starea lui Mircea Lucescu s-a ameliorat și că selecționerul rămâne internat, dar nu din cauza unei probleme grave. Acesta a precizat că Lucescu va solicita o a doua opinie medicală în afara țării, iar în jurul datei de 20 februarie se va ști exact situația sa medicală.

Președintele FRF a evitat să discute despre eventualii înlocuitori ai lui Lucescu și nu a făcut comentarii despre Gică Hagi. Burleanu a subliniat că prioritatea rămâne starea de sănătate a selecționerului și că orice discuție despre succesiune nu ar fi corectă în acest moment.