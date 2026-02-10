Meme Stoica, detalii despre noile ținte pe care le are FCSB. Când se fac transferurile

Meme Stoica a dezvăluit că doi dintre jucătorii pentru care cei de la FCSB au purtat discuții în această iarnă ar putea să semneze cu gruparea „roș-albastră” în vară. Președintele Consiliului de Administrație și finanțatorul Gigi Becali și-au dorit un atacant, dat fotbalistul respectiv nu a fost lăsat să se transfere în această iarnă de formația cu care se află sub contract.

„Am avut o altă poziție pe care voiam să o acoperim, aceea de atacant lateral stânga. Aveam un jucător care ne-a plăcut foarte mult. Sunt convins că în vară îl vom transfera. Mie mi-a plăcut, fiindcă știam că e jucătorul de profilul pe care îl voia Gigi. Un jucător care unu la unu era foarte bun. Noi nu avem un asemenea jucător.

Avem jucător care cer mingea în profunzime, cum sunt Olaru și Bîrligea. Jucători care nu pierd mingea, precum Tănase, Miculescu. Dar nu avem un jucător care să dribleze, să execute adversarul. Jucătorul ăla asta făcea.

Doar că agentul lui ne-a spus că poate fi transferat, am făcut o ofertă, apoi președintele echipei la care activează, și e cam cel mai bun jucător din echipă, a spus că la noi s-a terminat perioada de transferuri, nu avem cum să-l înlocuim”, a afirmat Meme Stoica la Prima Sport 1.

Stoica a fost cu ochii și pe un jucător din campionatul intern, dar afacerea nu s-a materializat. „Și am avut jucător în țară, agentul lui ne-a spus că a vorbit cu conducătorul echipei, ne-a zis că pe suma respectivă poate pleca.

Am zis că e făcută, pentru că Gigi și-l dorea foarte tare. Problema a fost că agentul a vorbit cu conducătorul care nu conta la echipă.

După aia, noi am luat legătura cu conducătorul care conta, a zis că nu discută până în vară. În vară, probabil că sunt dispuși la negocieri.”