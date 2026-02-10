Sport

Marea problemă profesională a lui Cristiano Bergodi, antrenorul care a provocat scandalul de la derby-ul Clujului

Marea problemă profesională a lui Cristiano Bergodi, antrenorul care a provocat scandalul de la derby-ul Clujului
Cristiano Bergodi (61 de ani) a uimit neplăcut la meciul de sâmbătă dintre CFR Cluj și „U” Cluj, scor 3-2. Antrenorul oaspeților a fost incredibil de nervos, s-a certat cu toată lumea și a vrut să-l bată pe Andrei Cordea, mijlocașul gazdelor.

O atitudine nemaivăzută la tehnicianul italian, care și-a mai ieșit din fire doar la conferința de presă ce a urmat meciului Rapid - Spesi (0-1), din 2024. Atunci când i-a dat replici tăioase unui jurnalist.

Bergodi a fost un jucător important al lui Lazio, iar la formația romană a purtat și banderola de căpitan. După retragerea din fotbal, în 2000, și-a început cariera de antrenor și a ajuns pentru prima dată în România, în 2005, la defuncta FC Național. Asta după ce mai lucrase la Sassuolo.

minge fotbal

Sursa foto: Freepik

Italianul a trecut de-a lungul timpului pe la multe formații românești, iar după 21 de ani de la debut, lucrează tot în campionatul intern. Cu scurte pauze, el a antrenat și în Italia. Dar în țara natală nu a reușit să se impună și pregătit doar formații fără anvergură: Modena (trei mandate), Pescara și Brescia.

A câștigat două cupe ale României

În rest, cariera de tehnician a lui Bergodi a însemnat doar echipe din fotbalul românesc: FC Național, CFR Cluj, Rapid, Pol Iași, Steaua, ASA Targu Mureș, FC Voluntari, CS „U” Craiova, Sepsi și „U” Cluj. A câștigat de două ori Cupa României, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în 2022 și 2023.

În rest, Bergodi nu a impresionat și a fost mai mult la un nivel mediu, din zona tehnicienilor de pluton. A rămas celebru atunci când a antrenat pentru o scurtă perioadă de timp, Steaua.

L-a dat pe Becali afară din vestiar

Pentru că la finalul unui meci cu Șeriff Tiraspol, Gigi Becali a intrat în vestiar, italianul l-a dat afară cu forța pe finanțator. Și a fost concediat pe loc.

Nu a reușit să devină un nume important în fotbalul din Serie A, la fel cum nu a reușit nici Walter Zenga, nume greu ca fotbalist, trecut ca antrenor prin România, pe la FC Național, Steaua sau Dinamo.

 

