Un gigant european vrea să angajeze 9.000 de persoane la nivel global. Compania caută angajați și în România

Thales, lider global în tehnologii avansate pentru domeniile apărare, securitate cibernetică, digital și aerospaţial, a anunțat că intenționează să angajeze peste 9.000 de persoane la nivel global în acest an. Din totalul recrutărilor, compania vizează aproximativ 3.300 de angajări în Franța, 800 în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Țările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia.

În 2025, compania a angajat 8.800 de persoane, depășind obiectivul inițial de 8.000 de recrutări anunțat pentru acel an. În ultimii cinci ani, compania a recrutat anual cel puțin 8.000 de persoane „pentru a susține dinamica de creștere a sectoarelor sale de activitate”.

„Aproximativ 40% dintre noii angajaţi vor fi repartizați în domeniul ingineriei (inginerie software şi de sisteme, securitate cibernetică, inteligenta artificială şi date), iar 25% în industrie (tehnician, operator şi poziții de ingineri)”, a transmis compania.

Pentru 2026, Thales intenționează să recruteze aproximativ 3.300 de persoane în Franța, 800 în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Țările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia.

Pe lângă cele 9.000 de recrutări externe, 3.500 de angajați vor participa la programul de mobilitate internă, posibil datorită diversității sectoarelor de activitate, rolurilor și prezenței geografice extinse a Grupului Thales. În plus, prin intermediul celor 35 de academii interne ale Thales, angajații au acces la oportunități continue de dezvoltare a competențelor.

„Thales în România va desfăşura şi în acest an programul său de internship pentru aproximativ 40 de studenţi, cu precădere pentru roluri tehnice în dezvoltare şi testare software; compania estimează că peste 90% dintre aceştia vor rămâne angajaţi cu normă întreagă în cadrul Thales. Prin intermediul programului „Vocation Makers”, Thales se implică activ în susţinerea tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani pentru a le încuraja interesul pentru ştiinţă şi tehnologie”, a anunțat compania.

În paralel, Thales a lansat programul STEM for All, o inițiativă de burse și mentorat derulată în parteneriat cu Academia Franceză de Tehnologii. Programul urmărește să sprijine și să inspire studenții din medii defavorizate care doresc să urmeze o carieră în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

În primul an, au fost acordate 40 de burse în Franța și Belgia, fiecare în valoare de 5.000 de euro, însoțite de un an de mentorat oferit de un expert Thales, iar în 2026 programul va fi extins în alte țări, printre care România, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Italia, Germania, Olanda, Brazilia și Coreea de Sud.

În România, peste 650 de ingineri software lucrează în prezent la Centrul de Excelență în Inginerie din București, care deservește toate ariile strategice ale Grupului Thales: Apărare, Aerospațial și Cyber & Digital.

La nivel global, Thales are trei Centre de Excelență în Inginerie, iar cel din România este unul dintre acestea și totodată cel mai mare în zona de dezvoltare software. Celelalte două centre funcționează în Franța și în India.