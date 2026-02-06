International

Restrângerea libertăţii de exprimare în Germania, în atenția unui raportor special al ONU

Comentează știrea
Restrângerea libertăţii de exprimare în Germania, în atenția unui raportor special al ONUSursă foto: Pixabay,com
Din cuprinsul articolului

Irene Khan, raportoarea specială a ONU pentru promovarea şi protecţia dreptului la libertatea de opinie şi de exprimare, a criticat vineri, la Berlin, diminuarea „spaţiului dedicat libertăţii de exprimare” în Germania, potrivit AFP.

Critici privind înăsprirea sancțiunilor pentru protejarea demnitarilor

Această tendinţă este pusă pe seama extinderii discursurilor de ură, anti-imigranţi şi homofobe, a islamofobiei şi antisemitismului, precum şi a unei mişcări de „incriminare” a unor opinii disidente de către autorităţile germane.

Restricţionarea folosirii unor simboluri şi sloganuri în Germania îşi are originea încă din a doua zi după înfrângerea regimului nazist, măsură adoptată cu scopul de a preveni revenirea unei mişcări autoritare.

Totuși, raportoarea a criticat consolidarea cadrului juridic din codul penal, care, după reforma din 2021, a introdus sancțiuni mai dure menite să îi protejeze pe responsabilii politici de insulte, defăimare și calomnie.

Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
Irene Khan

Irene Khan. Sursa foto: Captură video Youtube

Germanii primesc amenzi pentru formularea unor critici publice

Germanii au început să „primească amenzi pentru că au formulat tipul de critici pe care orice cetăţean ar trebui să-l poată formula legitim”, a declarat aceasta. Potrivit primelor concluzii, acest „dezechilibru” în folosirea procedurilor penale are un efect disuasiv „foarte puternic” și creează un climat de „neîncredere”.

Mai multe urmăriri judiciare care au vizat jurnalişti, responsabili politici sau simpli internauţi au ilustrat aceste tensiuni în ultimele luni. În aprilie, o femeie a primit o amendă de 600 de euro după ce a numit-o „teroristă” pe șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, într-o înregistrare video.

laptop

Sursa foto: Arhiva EVZ

Irene Khan: „Dacă sunteţi o personalitate publică, trebuie să fiţi pregătit să acceptaţi criticile”

Potrivit acesteia, acest gen de afaceri ar trebui să ţină de dreptul civil.

„Dacă sunteţi o personalitate publică, trebuie să fiţi pregătit să acceptaţi criticile și cuvintele dure, unele neplăcute, dar nu ilegale. Libertatea de exprimare nu poate fi restrânsă decât în condiţii foarte stricte, atunci când această restricţie este absolut necesară, proporţională şi legală”, a mai spus raportoarea ONU.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
23:20 - Videoclipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama, șters de Trump
23:10 - Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
23:08 - Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
22:59 - Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca după o victorie categorică
22:49 - Medicul care a vândut un așa-zis remediu anti-COVID, achitat definitiv de instanță 

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale