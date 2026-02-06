Berlinul vrea să impună Netflix să facă filme în Germania

Germania va impune platformelor de streaming, în special Netflix, și posturilor de televiziune obligația de a investi în industria cinematografică locală și intenționează să aproape dubleze finanțarea guvernamentală pentru producțiile autohtone, potrivit unui anunț făcut joi de Ministerul Culturii.

Măsura are ca scop consolidarea statutului țării ca centru atractiv pentru producții cinematografice și seriale internaționale.

Ministrul culturii, Wolfram Weimer, a precizat că noile reguli nu sunt doar simbolice, ci reprezintă un stimul real pentru întreaga industrie.

Potrivit proiectului, companii precum Netflix și Amazon, alături de principalele canale de televiziune, vor trebui să reinvestească cel puțin 8% din veniturile obținute pe piața germană în producții locale. În cazul în care aleg să investească 12% sau mai mult, aceste platforme ar putea fi scutite de anumite obligații suplimentare, cum ar fi cerința ca filmele să fie realizate în limba germană.

Sectorul cinematografic german a înregistrat creșteri semnificative datorită cererii ridicate din partea platformelor de streaming, însă a fost și afectat de creșterea costurilor cu forța de muncă, energia și materialele necesare producției. Noile reglementări vin, astfel, ca un răspuns pentru a asigura sustenabilitatea industriei și pentru a menține competitivitatea Germaniei în Europa.

Prin această inițiativă, Germania urmează exemplul altor state europene precum Franța și Italia, care au introdus deja reglementări similare pentru platformele de streaming. În paralel, guvernul german va majora bugetul anual destinat producțiilor cinematografice la 250 milioane de euro, aproape dublu față de nivelul precedent, pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor locale.

„Acum mingea este în terenul platformelor și al broadcasterilor, pe de o parte, și al producătorilor, pe de altă parte”, a adăugat Weimer, subliniind importanța colaborării dintre investitori și creatori pentru succesul inițiativei.

Proiectul de lege ar putea primi aprobarea cabinetului federal înainte de începutul lunii aprilie, însă detaliile privind eventualele sancțiuni pentru platformele care nu se vor conforma noilor reguli nu au fost încă clarificate.