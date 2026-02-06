Ce sancțiuni pregătește UE pentru Rusia. Elementul central reprezintă o mare lovitură pentru regimul de la Kremlin

Uniunea Europeană a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează în special exporturile de petrol și sectorul financiar, într-o încercare de a crește presiunea economică asupra Moscovei și de a forța reluarea negocierilor privind războiul din Ucraina. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Elementul central al propunerii îl reprezintă interzicerea completă a serviciilor maritime occidentale implicate în transportul petrolului rusesc. În prezent, o parte importantă a exporturilor de petrol ale Rusiei — peste o treime — este realizată cu ajutorul petrolierelor și serviciilor maritime din state occidentale, în special către piețe precum India și China.

Dacă măsura va fi adoptată, companiile de transport maritim din state membre ale Uniunii Europene cu tradiție în domeniu, precum Grecia, Cipru și Malta, nu vor mai putea participa la acest comerț. Oficialii europeni consideră că limitarea accesului Rusiei la infrastructura globală de transport petrolier ar putea reduce semnificativ veniturile Moscovei din energie, venituri folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Propunerea prezentată de Comisia Europeană reprezintă al douăzecilea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani.

Ursula von der Leyen a explicat că scopul noilor măsuri este creșterea presiunii economice asupra Kremlinului pentru a determina o implicare reală în negocieri de pace.

„Rusia va veni la masa negocierilor cu intenţii sincere doar dacă va fi presată să o facă. Acesta este singurul limbaj pe care Rusia îl înţelege. De aceea intensificăm astăzi eforturile”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Pe lângă restricțiile privind transportul petrolului, noul pachet de sancțiuni include și interdicții suplimentare asupra importurilor din Rusia, vizând metale, produse chimice și minerale critice care nu au fost sancționate până acum.

În același timp, Uniunea Europeană intenționează să limiteze și mai mult exporturile de bunuri și tehnologii către Rusia, în special cele care ar putea avea utilizări industriale sau militare.

Comisia Europeană propune și includerea pe lista sancțiunilor a aproximativ 20 de bănci regionale rusești, precum și măsuri împotriva unor companii comerciale și operațiuni financiare realizate prin criptomonede. Oficialii europeni consideră că aceste canale au fost folosite pentru a ocoli restricțiile financiare existente.

Pentru a intra în vigoare, noul pachet de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de statele membre ale Uniunii Europene. Procesul de negociere poate dura mai multe săptămâni, deoarece unele țări analizează impactul economic al noilor restricții, în special asupra sectorului transportului maritim și al energiei.

De la începutul războiului din Ucraina, sancțiunile economice au devenit una dintre principalele arme politice și economice utilizate de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Strategia urmărește reducerea veniturilor Kremlinului și limitarea accesului la tehnologii și servicii esențiale pentru economie și industrie.