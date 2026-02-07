Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă

Tot mai mulți români caută oportunități de muncă de acasă, însă odată cu popularitatea acestor anunțuri au crescut și escrocheriile online. Ofertele tentante de „joburi remote” care promit salarii mari fără experiență sau cerințe speciale s-au dovedit, în numeroase cazuri, a fi scheme de înșelăciune bine puse la punct, potrivit consumer.ftc.gov.

Scopul acestora nu este angajarea reală, ci obținerea de date personale, acces la conturi bancare sau plata unor „taxe de înregistrare” inexistente.

În ultimii doi ani, autoritățile și experții în securitate cibernetică au observat o creștere semnificativă a plângerilor legate de oferte de muncă frauduloase. Mii de persoane au raportat că au investit bani sau au furnizat informații sensibile după ce au crezut că au găsit slujba ideală de acasă.

Victimele sunt adesea persoane aflate în căutarea unui venit suplimentar sau tineri la început de carieră, dar nici cei cu experiență nu sunt feriți de capcanele fraudelor.

Experții în securitate susțin că escrocii profită de dorința oamenilor de a lucra flexibil, la distanță. „Fraudatorii folosesc anunțuri care par legitime, cu descrieri clare și promisiuni de salarii peste medie, pentru a atrage cât mai multe victime.

Odată ce ai trimis CV-ul, intri într-un proces de comunicare care păstrează aparența profesionalismului, doar pentru ca la un moment dat să ți se ceară bani sau date sensibile”, explică un specialist în securitate informatică.

O formă frecvent întâlnită de înșelăciune implică cereri aparent banale la început, cum ar fi plata unei „taxe de procesare” sau achiziția unui pachet de training inutil. În alte situații, persoana care caută loc de muncă este rugată să instaleze software care oferă acces la dispozitivul său sau să furnizeze detalii bancare sub pretextul efectuării plății salariului.

După ce victima oferă aceste informații, escrocii dispar sau încep să le folosească în scopuri frauduloase, cum ar fi retrageri neautorizate sau alte tipuri de fraude financiare.

Platformele de recrutare și rețelele sociale sunt principalele canale prin care aceste oferte false circulă. Uneori, escrocii fură identitatea unor companii reale sau creează site-uri care imită site-urile oficiale ale angajatorilor cunoscuți.

Anunțurile par convingătoare, având logo-uri autentice, descrieri detaliate ale joburilor și chiar recenzii fabricate de alți „candidați”. În lipsa unei verificări atente, un astfel de anunț poate păcăli chiar și un utilizator atent.

Multe dintre victime au povestit experiențe similare: după un schimb de e-mailuri profesionist, li se cere să plătească o sumă mică pentru a primi acces la platforma de training sau la contractul de muncă.

Ofertele includ adesea termeni ca „nu se cere experiență”, „program flexibil” sau „plată săptămânală direct în cont”, formule concepute pentru a părea atractive și legitime. În realitate, odată ce banii sunt trimiși, comunicația se întrerupe brusc, iar „angajatorul” dispare.

Autoritățile avertizează publicul să fie extrem de vigilant atunci când aplică pentru joburi remote. Verificarea seriozității angajatorului, căutarea de recenzii independente și consultarea cu prieteni sau cunoscuți înainte de a furniza date personale sunt pași esențiali pentru a evita capcanele.

De asemenea, instituțiile recomandă ca nicio taxă să nu fie plătită înainte de confirmarea angajării într-un mod oficial și verificabil.

Experții în securitate pun accentul și pe educația digitală: recunoașterea semnelor unei posibile înșelăciuni, cum ar fi adrese de e-mail neoficiale, site-uri fără domenii sigure sau solicitări de informații nejustificate, poate face diferența între o candidatură reușită și o fraudă costisitoare.

În plus, rapoartele de securitate arată că persoanele care au căzut victime ale acestor scheme sunt apoi mai expuse la alte tipuri de fraude, inclusiv furt de identitate sau atacuri de phishing complexe.

Un alt aspect alarmant este faptul că unele fraude sunt operate din afara țării, ceea ce complică investigațiile și recuperarea prejudiciilor. Poliția colaborează cu platformele de recrutare și furnizorii de servicii internet pentru a identifica și elimina anunțurile suspecte, dar procesul este unul dificil, în special când escrocii își schimbă frecvent metodele și identitatea digitală.

Pe fondul acestor riscuri, autoritățile încurajează sesizarea imediată a oricăror anunțuri suspecte, precum și distribuirea informațiilor despre fraude în comunitățile online, pentru a preveni răspândirea acestor capcane. Semnalarea oferelor false nu doar protejează potențiale victime, ci ajută și la construirea unei baze de date utile în eforturile de combatere a fraudelor în mediul digital.