Un fost internațional român, atac dur la o legendă a fotbalului. „Un dezastru total”

Florin Andone (32 de ani), fost internațional român, l-a atacat dur pe ex-internaționalul olandez Clarence Seedorf. Despre care a spus că a fost un antrenor catastrofal. Cei doi au lucrat la Deportivo la Coruna, pentru o scurtă perioadă, în 2018. Andone a vorbit despre această experiență într-un interviu pentru Mundo Deportivo.

„Seedorf, ca jucător, a fost de clasă mondială. Un dezastru de antrenor, un dezastru total. A preluat o echipă aflată la unu, două sau trei puncte de retrogradare și a dus-o pe locul 16. Un dezastru.

A retrogradat echipa avându-i pe Lucas Prrez, venit de la Arsenal, pe Adrian Lopez de la Atletico de Madrid, pe Chola și pe Florin Andone, care erau la apogeu, aveam o echipă capabilă să joace în cupele europene și am retrogradat în Liga a 2-a. Un sezon catastrofal”, a spus Andone pentru sursa citată.

„Dezastrul a venit de sus, din haosul pe care l-au creat, din distrugerea pe care au provocat-o, iar Seedorf nu a făcut decât să îl finalizeze. Au adus un antrenor din Italia care nu cunoștea niciun jucător din lot.

Ne antrenam zilnic la 2-3 după-amiaza, ne țineau închiși la hotel câte 3-4 zile. Sunt sigur că, dacă am fi avut un antrenor decent, precum Cristobal Parralo sau Pepe Mel, sezonul s-ar fi încheiat și echipa ar fi fost 100% salvată. Dar celălalt a venit și a distrus totul”, a mai opinat atacantul. În prezent, el evoluează în liga a IV-a din Spania, la gruparea Atletico Baleares.

Andone a adunat 25 de selecții în naționala României și a marcat de două ori.

Clarence Seedorf (49 de ani) s-a remarcat ca fotbalist și a câștigat de cinci ori Liga Campionilor cu Ajax Amsterdam, AC Milan și Real Madrid. Ca antrenor n-a avut rezultate și a trecut pentru scurte perioade pe la AC Milan, Shenzen FC (China), Deportivo la Coruna și naționala Camerunului.