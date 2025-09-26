Reuters: Biserica Ortodoxă, folosită de Rusia pentru influență în Republica Moldova

Republica Moldova. Pelerinaje plătite, canale Telegram și un ziar distribuit în biserici. Acestea ar fi instrumentele prin care Rusia ar încerca să submineze cursul european al Moldovei, potrivit unei anchete Reuters care descrie o campanie de propagandă „la scară industrială”. Potrivit Reuters, sute de preoți și credincioși moldoveni ar fi participat, între iunie și octombrie 2024, la vizite plătite în Federația Rusă.

Investigația se bazează pe interviuri cu 15 clerici, dintre care patru au confirmat participarea la astfel de deplasări. De asemenea și pe analiza fotografiilor și materialelor video publicate pe internet. La scurt timp după aceste vizite, aproape 90 de canale de Telegram deschise sub numele parohiilor ortodoxe din Republica Moldova au început să transmită zilnic mesaje anti-UE și îndemnuri privind „alegerea corectă” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Unul dintre canalele cele mai active, intitulat „Sare și Lumina”, a difuzat doar între lunile mai și august peste 600 de mesaje. De trei ori mai multe decât în primele patru luni ale anului. În paralel, 39 de canale parohiale au publicat simultan, pe 18 septembrie, un mesaj identic.

„Astăzi, țara noastră se află în fața unei alegeri de destin. Suntem îndemnați să ne abandonăm credința, limba și rădăcinile, în schimbul unor reguli străine și al ‘valorilor europene’. Va păstra Moldova independența sa sau va deveni un avanpost pentru interese externe? Depinde de noi – să facem alegerea corectă pe 28 septembrie”.

Reuters citează și o investigație a portalului nordinfo.md, care relevă existența unui ziar cu același nume, conectat la canalul de Telegram. Publicația ar fi distribuită în bisericile din nordul țării și chiar în cutiile poștale ale cetățenilor. Acestea conțin materiale împotriva Uniunii Europene, atacuri la adresa Mitropoliei Basarabiei și mesaje anti-LGBTQ+.

Kremlinul, Biserica Ortodoxă Rusă și Mitropolia Moldovei nu au răspuns solicitărilor de comentarii venite din partea Reuters. Între timp, Guvernul de la Chișinău, sprijinit de diplomați și think-tank-uri occidentale, acuză Rusia că desfășoară un „război hibrid” prin campanii de dezinformare. Totodată atacuri cibernetice și finanțări obscure pentru partidele pro-ruse. Moscova a negat anterior aceste acuzații, calificându-le drept nefondate.

Jurnaliștii de la nordinfo.md notează că unii clerici care distribuie ziarul „Sare și Lumina” susțin că îl primesc direct de la protopopiat și nu sunt familiarizați cu întregul conținut. În același timp, anumite figuri religioase, precum episcopul Marchel, sunt cunoscute pentru declarații pro-Kremlin. De asemenea și pentru implicarea în propagandă politică din amvon.

La începutul lunii septembrie, Mitropolitul Vladimir al Chișinăului, subordonat Patriarhiei de la Moscova, a transmis un apel către cler, cerându-le preoților să nu fie atrași în campanii politice.

„Facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice. Să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient. Astfel, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre”, se menționează în declarația ierarhului, citată de Reuters.