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Calendar Ortodox, 29 octombrie. Sfânta Muceniță Anastasia Romana, ucisă de păgâni pentru că nu a renunțat la credință

Calendar Ortodox, 29 octombrie. Sfânta Muceniță Anastasia Romana, ucisă de păgâni pentru că nu a renunțat la credințăSursa: doxologia
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Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox 29 octombrie. Sfânta Muceniță Anastasia Romana a ales să își dea viața pentru credință, decât să se căsătorească cu forța cu un păgân. O parte din moaștele ei se află la Mânăstirea Grigoriu.

Calendar Ortodox 29 octombrie. Sfânta Muceniță Anastasia Romana a trăit în vremea împăraților păgâni Deciu (249-253) și Valerian (253-260). A rămas orfană de ambii părinți la vârstă de trei ani. A fost crescută de stareța unei mănăstiri de lângă Roma.

Sfânta Anastasia Romana a fost vestită printre creștini pentru dragostea ei față de Dumnezeu. Era însă o femeie foarte frumoasă pe care mulți păgâni o doreau de soție.

Ucisă în chinuri

Guvernatorul Probus a auzit de frumusețea ei și a trimis mai mulți soldați la mănăstirea în care această trăia și a dat ordin ca Anastasia să fie adusă înaintea lui.

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Acesta voia să o ademenească să se căsătorească cu el, dar chiar și în fața guvernatorului păgân, Sfânta Anastasia Romana și-a declarat credința în Hristos. Guvernatorul a amenințat-o cu moartea, dar tânăra a fost de neclintit. Ea i-a răspuns: „Gata sunt să mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci și de sute de ori, de este cu putință“.

Guvernatorul a dat ordin ca Sfânta Anastasia Romana să fie supusă multor chinuri: i s-au tăiat sănii și limba, iar în cele din urmă i s-a tăiat capul. Ea este cinstită în fiecare an de Biserica Ortodoxă pentru sacrificiul pe care l-a făcut în numele credinței.

În Mânăstirea Grigoriu se păstrează gambele, talpă stânga și mâna dreapta a moaștelor Sfintei Anastasia Romana. Numele Anastasia înseamnă înviere.

Calendar Ortodox. Troparul Sfintei

Glasul 4- Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Ține, Mirele meu, Te iubesc și pe Ține căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Ține, că să împărățesc întru Ține; și mor pentru Ține, că să viez pentru Ține; ci, că o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, că un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Glasul 3- Cu apele fecioriei curăţindu-te, cuvioasă, cu sângele muceniciei încununându-te, Sfântă Muceniţă Anastasia, dai celor ce sunt în nevoi tămăduiri de boli şi mântuire celor ce se apropie către ține din inimă; că tărie ţi-a dat ţie Hristos, Mirele tău, Cel Ce izvorăşte har pururea curgător.

Calendar Ortodox. Tot în data de 29 octombrie mai sunt pomeniți:

Sfântul Cuvios Avraamie și nepoata sa Maria Sfântul Mucenic Chiril; Sfinții Mucenici Min și Mineu; Sfântul Sava Stratilatul; Sfânta Cuvioasă Ana; Sfânta Muceniță Melitina; Sfântul Sfințit Mucenic Atanasie.

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