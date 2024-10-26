Calendar Ortodox, 26 octombrie. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Calendar ortodox, 22 octombrie. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a fost ucis din ordinul împăratului Maximian. Din trupul său nu a curs însă sânge, ci mir. Este ocrotitorul orașului Salonic, iar moaștele sale se află într-o biserică veche de peste 1.000 de ani, care îi poartă numele.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit în timpul împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). A fost fiul prefectului orașului Salonic (Grecia). După moartea tatălui său a fost numit guvernator al regiunii, dar a fost întemnițat deoarece era creștin. Nu și-a ascuns niciodată credința, deși știa că va fi pedepsit.

În acele vremuri, creștinii erau trimși să lupte cu gladiorii cu scopul clar de a fi uciși. Astfel, Nestor, un tânăr creștin, a cerut binecuvântarea Sfântului Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie l-a însemnat cu semnul sfintei cruci pe frunte și i-a spus: „Du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos îl vei mărturisi".

Prin rugăciunele Sfăntului Dimitrie, Nestor reușește să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul luptei, împăratul Maximian poruncește ca lui Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui Dimitrie însă, nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.

Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (în Serbia), iar moaștele sale au fost aduse în Salonic, pe 26 octombrie 413. Biserica actuală în se află îi poartă numele și a fost contruită acum peste 1.000 de ani.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul orașului Salonic. În ziua de 26 octombrie, se organizeaza pelerinaje și procesiuni la sfintele sale moaște. Punctul culminant al sărbătorii îl constituie deschiderea raclei în care sunt păstrate moaștele Sfântului Dimitrie. Aceasta este așezată în partea stângă a naosului, într-un mic paraclis din marmură.

Episcopul care participa la această sărbătoare se roagă înaintea raclei, apoi sfințește untdelemnul pe care îl toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale moaște. Acest ulei sfințit este dăruit apoi credincioșilor pentru vindecarea bolilor sufletești și trupești.

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț pe Nestor l-ai făcut, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeul roagă-l să ne dăruiască nouă mare milă.

Tot în data de 26 octombrie mai sunt pomeniți:

Sfinţii Mucenici Artemidor şi Vasilie

Sfânta Muceniţă Leptina

Sfântul Mucenic Glicon.