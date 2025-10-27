Calendar Ortodox, 27 octombrie. Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului

Calendar Ortodox 27 octombrie Sfântul Dimitrie Basarabov s-a născut în Bulgaria, iar moaștele sale au ajuns în țara noastră în 1774. A fost declarat ocrotitorul Bucureștiului și, în fiecare an, la racla cu moaștele sale, mii de credincioși vin să se roage pentru sănătate.

Calendar ortodox 27 octombrie. Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov s-a născut la sud de Dunăre, în Bulgaria. A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul imperiului vlaho-bulgar de la Târnovo, întemeiat de frații Petru și Asan. El s-a retras de tânăr într-o peșteră.

Nu se știe cât timp a stat în acea peștera și nici când a trecut la cele veșnice. Tradiția spune că înainte de a muri, s-a așezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele unui râu aflat în apropiere. Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape, până când Sfântul Dimitrie Basarabov s-ar fi arătat în vis unei copile bolnave căreia i-a spus că o va vindeca dacă trupul său va fi scos din apă.

Părinții au mers la locul indicat și au găsit moaștele sfântului. Acestea au fost așezate în Bierica din Basarabi. Potrivit mai multor screieri bisericești, un domnitor al Țării Româneși, al cărui nume nu este menționat, a plătit o sumă mare de bani pentru ca moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov să fie aduse în București. Doar că la intrarea în oraș caii nu au vrut să mai meargă.

Moaștele au fost reașezate în Biserica din Basarabi, unde au stat până în anul 1744. Atunci, generalul rus Petru Salticov le-a luat cu intenția de a le trimite în Rusia, dar la rugămintea. lui Hagi Dimitrie, un negustor de origine macedoromâna, precum și a mitropolitului Grigorie II al țării Românești, acesta le-a dăruit poporului român. Moaștele au fost așezate cu cinste, în iunie 1774, în actuală catedrala patriarhală din București.

A fost proclamat oficial ocrotitorul orașului București de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793). Generalizarea cultului său s-a făcut în anul 1955, când, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a proclamat cinstirea sa în întreagă Biserica Ortodoxă Română.

Viață Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini pe racla care adăpostește sfintele sale moaște. Pe părțile laterale sunt prezente opt scene din viața Sfântului Dimitrie, iar pe capacul raclei este redat chipul său. În fiecare an se organizează pelerinaje la moaște sale. Oamenii vin să se roage pentru sănătate.

Sfântul Mare Mucenic Nestor Sfintele Mucenițe Capitolina şi Erotiida Sfântul Ierarh Chiriac, patriarhul Constantinopolului Sfânta Cuvioasă Procla.