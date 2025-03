Monden Becali, probleme cu un renumit interlop. „Să-mi dea banii!”







Migdale, fratele lui Fane Spoitoru, este nemulțumit de afirmațiile făcute de latifundiarul din Pipera, după ce a văzut un interviu în care patronul FCSB a declarat că nu îl cunoaște. Acesta a adăugat că se aștepta ca Gigi Becali să îl sprijine financiar în perioada în care s-a aflat în detenție.

Migdale este supărat pe Gigi Becali

„Să-mi dea banii Gigi Becali, fratele meu, care îmi lua diamantele de pe mână și mă dezbrăca. Gigi, uite-mă pe cal, vreau să te gândești că am fost furat cândva, să îmi dai banii, te rog din suflet.

Dacă el are curaj să zică că nu mă cunoaște…Eu am recunoscut că ca Gigi nu se naște. Are un suflet foarte mare. Am ieșit din pușcărie și nu am casă, nu am bani. Dar tu să zici că nu mă cunoști, când eu, fratele tău, mă dezarmam și îți dădeam tot”, a declarat acesta, în emisiunea moderată de Adiță Voicu.

Oneață: „Migdale era șmecher pe baza lui Fane”

Migdale a fost eliberat după o perioadă de trei luni de detenție și a participat la o emisiune moderată de Adiță Voicu, alături de bunul său prieten, Oneață.

În cadrul emisiunii, aceștia au discutat despre perioada în care cei doi au fost închiși. La un moment dat, discuția dintre invitați a devenit tensionată, Oneață acuzându-l pe Migdale că acesta ar fi avut o reputație datorită lui Fane Spoitoru. Astfel, moderatorul emisiunii a fost nevoit să intervină.

„Adiță: Cât de șmecher erai când erai la pușcărie?

Oneață: Eram drac. Migdale era șmecher pe baza lui Fane.

Migdale: Bă, dar eu am fost cu cineva cu smardoiala, prostule, că îți dau o castană.

Adiță: Hai, gata, calmați-vă!

Oneață: Păi ce, vrei să îl dai la o parte pe Fane?

Migdale: Nu, s-a referit la caracterul pe care îl am.

Oneață: Da, dar numele e ăla”, a fost discuția dintre aceștia la „Fiță cu Adiță”.