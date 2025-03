Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 martie 2025. Elon Musk și-a mai făcut niște dușmani







3 martie

Pe 3 martie s-au născut Alexander Graham Bell, George Pullman, Şalom Aleihem, Jean Harlow, Diana Barrymore, Zico, Ion Iliescu.

Nimic, nimic, nimic în vechiul "Kalendar" în tradiţia dacică şi trei Sfinţi în calendarul creştin: Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Dar, a treia babă! Pe nume Sava, Sâia, Mărţica. Cine îşi alege această babă poate avea noroc cu negustoria, dacă este zi frumoasă.

Elon Musk și-a mai făcut niște dușmani. Vineri, CEO SpaceX, și proaspăt șef al verificării eficienței în guvernul lui Donald Trump, a ținut o mică cuvântare în fața unei săli pline de militari din USAF, câțiva generali, mulți ofițeri și piloți de avioane de vânătoare, relatează ”Stars and Stripes”. În cadrul ”Air Warfare Symposium” care s-a ținut în Orlando, Florida.

EM a susținut că era avioanelor de vânătoare pilotate de oameni a trecut. Și că se aruncă banii pe fereastră, miliarde și miliarde de dolari cu F-35. Viitorul și prezentul aparține dronelor, a susținut EM. A fost contrat de generalul-locotenet de aviație, John Thompson, care a spus că dronele au o aplicație limitată și că avioanele de vânătoare, de fapt multirol, pilotate de oameni au rolul lor în filosofia militară a aerului.

EM, care nu prea are tact, de fapt nu are deloc, a replicat: “Drone warfare is where the future will be. It’s not that I want the future to be — it’s just, this is what the future will be.” Și că dronele vor fi conduse de la sol, din apartamentul propriu, de niște băieți buni la jocuri, foarte comozi și care nu vor fi KIA (killed in action) dacă drona este interceptată. O să tragă o înjurătură și o să scoată o altă dronă din hangar. Dronele au avantajul că pot face orice acrobație aeriană. Sau schimbări bruște de accelerație și viteză, nu sunt limitate de prezența unui uman la bord. Operatorii nu o să poată fi depistați de inamic niciodată, pentru că fiecare va fi în apartamentul lui de civil, nu la un aeroport, centru informatic, sau o cazarmă.

Așa nu se mai pierd piloți bine antrenați și nu se mai produc tragedii sociale, a concluzionat Elon Musk. Generalul de aviație s-a uita lung la el și a spus ”chiar vorbiți serios, o să înlocuiți militarii cu puști buni la jocuri?” Când Elon Musk a coborât de la tribună nimeni nu l-a aplaudat. Domniile voastre ați aplauda pe cineva care vă anunță că o să fiți șomeri?

O fi Elon Musk un vizionar, poate un geniu, chiar, dar tact, politețe și bună creștere nu prea are, am verificat pe propria piele. Poate unde s-a născut bogat și le-a avut pe toate de-a gata. Nu toți miliardarii sunt ca el, de exemplu Warren Buffett este foarte politicos și civilizat cu personalul lui, dar și în general vorbind, iar famila Laura și John Arnold, cei mai misterioși miliardari, sunt chiar prietenoși și apropiați.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, am avut o mare satisfacție prin faptul că normalitatea începe să revină în marea politică. Mă refer la punerea la punct a istrionului insolent care joacă rolul președintelui Ucrainei. Ucraina, dușmanca noastră dintotdeauna, a pierdut sprijinul USA, în schimb, a primit vorbe bune de la Bruxelles și sprijinul… Moldovei! Ridicol, dacă nu ar fi așa de serios, un balet gotic pe marginea prăpastiei nucleare.

Acum vă rog să mă scuzați, am de răspuns la un volum foarte mare de corespondență, corespondența domniilor voastre. O să răspund fiecăruia în parte, cum știu și mă pricep mai bine, să ajut pe cineva, să explic una, sau alta, să-i risipesc temerile și să-i dau speranță.

Pentru că, nu-i așa, speranța nu moare niciodată, ca dovadă, iată, mâine este o altă zi!

BERBEC Astăzi, discuţii interesante despre viitorul domeniului profesional, care alungă începutul unei astenii de primăvară. E momentul să fii diplomat ca să obţii sprijin pentru interesele tale. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Cu toate că pare a fi încă o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon!

TAUR Fii atent, astăzi poţi să-ţi satisfaci o dorinţă. Şi poţi să ai surpriza plăcută să fii ajutat de cei din jurul tău. Proiectele tale merg bine, nu o lua pe alte căi, care par mai uşoare! Conjunctura îţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri. Minimum necesar cerut este să dai dovadă de bunăvoinţă şi cooperare în relaţiile cu cei din jur! Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii, prietenii te-au uitat. Sunt doar ocupaţi în marea maşină capitalistă, ca şi Charlie Chaplin, care era înghiţit în comedia lui tristă, de către revoluţia industrială.

GEMENI Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Dacă schimbi, evenimente păguboase şi oameni mediocri te pot atrage în situaţii fără sens şi finalitate. Poţi pierde timpul! Orice rău spre bine, astăzi descoperi unele lucruri, mai greu de acceptat, despre persoane din anturajul tău. Eşti încă în formă bună, dar trebuie să te pregăteşti pentru o perioadă obositoare. Nu te repezi să intri în discuţii tăioase – pot degenera. Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează, doar. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma.

RAC Pari că eşti hipersensibil şi uşor de ofensat. Atenţie la discuţiile în contradictoriu, cu persoanele din jurul tău. Armonia specifică zodiei ar trebui să tempereze pornirile tale mai dure. Te laşi în bătaia vântului, să decidă alţii pentru tine. Este şi asta o metodă să te foloseşti de oameni! Domeniul sentimental este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor. Fie că este o întâlnire importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unui oarecare procent dintre noi.

LEU La orizont ceva schimbări legate de scris, de formalităţi scrise. O zi densă, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, veşti bune fac ziua mai veselă şi mai uşor de suportat! În prima zi de marţi din martie te simţi în siguranţă, perioada mai grea a trecut, sau te-ai obişnuit cu ea! Astăzi reuşeşti să clarifici una dintre grijile care te neliniştesc mult. Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi, mai ales dacă bănuieşti că este aranjat. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe şi compromisuri costisitoare. Ascultă însă cu atenţie.

FECIOARĂ Eşti optimist şi bine motivat, de aceea poţi să ai o nouă perspectivă, mai inspirată, asupra problemelor tale. Nu te lăsa în voia febrei cumpărăturilor de primăvară, nu ai credit nelimitat! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie în afaceri, fie la piaţă, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

BALANŢĂ Convingerea că ai dreptate te face dimineaţa foarte determinat. Doamne, astăzi chiar ai dreptate! Atenţie cum te comporţi, în sistemul ticăloşit, cei care au dreptate, nu sunt prea populari! Astăzi găseşti motive de satisfacţie tocmai acolo unde credeai că o să ai probleme! Este doar luni, începutul săptămânii, ziua Lunii, aşa că ia-o mai uşor. Redu ritmul prea rapid al activităţii şi poţi avea rezultate! Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci aceasta este ziua. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez!

SCORPION Cauţi să te descurci în faţa ostilităţii evidente a unor persoane. Stăpâneşte-ţi ironiile şi cinismul, eşti în “inferioritate numerică”! Retragerea la timp este garanţia victoriei viitoare! Ai multă imaginaţie, bravo! Perioada creativă în care te afli te ajută să găseşti noi căi şi soluţii în cariera ta, viaţa profesională, meseria, munca ta. Dar, şi în viaţa sentimentală! Supraveghează cheltuielile şi redu-le sau renunţă la cele pe care le consideri extravagante. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Există un timp pentru fiecare lucru!

SĂGETĂTOR Arde tot, otrăveşte fântânile, războiul a început! O ceartă din dragoste, dar ce plăcute sunt împăcările! Nu fii prost, cere iertare, chiar dacă ai avut dreptate! Sau, tocmai de aceea! Ai tendinţa păguboasă să te enervezi din lucruri de nimic. Stăpâneşte-te şi nu mai da vina pe cei din jur, caută motivele tensiunii psihice în propria ta atitudine. Nu pleca la drum lung! Limitează-te la un program boieresc şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă totul deoparte. Stai la caldura caminului, la propriu şi la figurat. Pentru ca familia este patria cea mica, iar patria este familia cea mare !

CAPRICORN Astăzi poţi să ai o zi liniştită dacă îţi doreşti acest lucru. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru este astăzi stăpânul destinului. Trebuie doar să iei decizia bună, la momentul potrivit! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important, sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Un telefon iți face multa placere – este cineva care te intereseaza. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă, poate fi şi o moştenire, sau în general atitudine ta faţă de viaţă şi de persoana respectivă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei!

VĂRSĂTOR Dimineaţa, stelele indică o neînţelegere, sau o confuzie. Totul pare că intră în ceaţă din cauza entropiei şi a haosului. Mai multă claritate în comunicare te poate ajuta astăzi foarte mult! Ai veşti, se pare, că situaţia ta se poate îmbunătăţi. Graţie unor persoane care au încredere în tine şi s-au hotărât să te sprijine. Nu-ţi schimba atitudinea şi modul de comportament! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi cere ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. O discutie in familie, la o cina deosebită poate lamuri mai multe lucruri!

PEŞTI Soarele, în zodia ta, indică că, astăzi, nu poţi să te plictiseşti, până seara se pot întâmpla o mulţime de evenimente, întâmplări, de toate categoriile! Eşti cam fără vlagă şi ai tendinţa să te laşi prins în undiţă! Amână orice nu îţi face plăcere. Nu te lăsa invadat de interesele şi pretenţiile celor din jur. Refuză cu zâmbetul pe buze! Fereşte-te de discutii aprinse în cursul dimineţii. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg!” descurajează o femeie pusă pe revanşă!