Discuțiile privind noua lege a salarizării din sistemul public vor fi reluate la începutul anului 2027, după o înțelegere la care au ajuns ministrul Muncii, Florin Manole, și reprezentanții confederațiilor sindicale. Negocierile vor avea loc fără grabă, astfel încât forma finală a actului normativ să fie acceptată de toate părțile și să ofere predictibilitate angajaților din sectorul public, a anunțat oficialul luni, la Parlament.

Ministrul Muncii a avut o întâlnire cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale, la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat de la Camera Deputaților. Pe agenda discuțiilor s-au aflat atât probleme specifice unor domenii de activitate, precum educația, agricultura, sănătatea și ordinea publică, cât și teme care privesc angajații din mai multe sectoare.

Una dintre principalele teme a fost legea salarizării, pentru care părțile au convenit să reia negocierile la începutul anului viitor.

„Dintre acestea aș enumera tema legii salarizării, despre care avem o înțelegere comună a faptului că discuțiile vor fi reluate la începutul anului viitor, că ele vor fi făcute, citez, fără grabă, astfel încât forma finală să fie una consensuală și una care să asigure predictibilitate și încredere pentru lucrătorii din sistemul public, indiferent că vorbim de sănătate, educație, ordine publică, administrație și așa mai departe”, a declarat Florin Manole.

Un alt subiect abordat la întâlnire a fost salariul minim pe economie. Ministrul Muncii a explicat că PSD va continua discuțiile politice după ce va fi cunoscută situația bugetară și vor putea fi stabilite angajamentele financiare pentru anul următor.

„Temă referitor la care PSD s-a angajat să continue, din punct de vedere politic, discuțiile în momentul în care va cunoaște situația bugetului și angajamentele pe care le va putea lua pentru următorul an bugetar”, a precizat ministrul.

Majorarea pensiilor potrivit prevederilor legale a fost o altă temă discutată de ministrul Muncii cu reprezentanții sindicatelor. Potrivit lui Florin Manole, în privința necesității indexării pensiilor nu au existat diferențe de opinie între participanți.

Discuțiile au vizat și probleme din sistemul de educație, printre care finanțarea, plata cu ora și norma didactică.

Ministrul a menționat nemulțumirile angajaților din acest sector față de măsurile adoptate anul trecut.

„S-a discutat și despre nevoia indexării, majorării pensiilor conform legislației în vigoare. Aici, evident, n-a fost nicio diferență de opinie între noi și reprezentanții confederațiilor sindicale. Au mai fost discutate teme punctuale, cum ar fi revizuirea finanțării în sistemul de educație, și anumite subiecte punctuale, precum plata cu ora, norma didactică, teme care preocupă sistemul, care se simte în mod justificat nemulțumit după ceea ce s-a numit reformă anul trecut, dar nu a fost nicio reformă, au fost pur și simplu niște tăieri”, a afirmat Florin Manole.

Potrivit oficialului, discuțiile cu sindicatele vor continua, iar eventualele angajamente financiare vor putea fi stabilite după începerea negocierilor pentru bugetul din 2027.

Ministrul a explicat că autoritățile trebuie să țină cont atât de puterea de cumpărare a populației și de situația economiei, cât și de obiectivele privind deficitul bugetar.

„Am convenit să comunicăm constant pe fiecare dintre ele și cu siguranță mai multe angajamente ne vom putea lua în momentul în care vom începe discuția despre bugetul pentru 2027. Pentru că (…) este nevoie să luăm măsuri care să sprijine și puterea de cumpărare a cetățenilor și economia, dar în același timp trebuie să avem și toată dedicarea pentru respectarea angajamentelor referitoare la ținta de deficit, angajamente pentru care toată lumea e decisă să meargă pe aceeași linie. Și tocmai de aceea există această prelungire a discuțiilor până când nu vom avea cifrele pentru bugetul pe anul viitor”, a explicat ministrul.

La întâlnire a fost abordată și posibilitatea reducerii taxării muncii. Florin Manole a prezentat două propuneri discutate frecvent de partenerii sociali.

Prima vizează transferarea treptată a contribuțiilor către angajator, pe o perioadă mai lungă, pentru echilibrarea sarcinii fiscale. A doua propunere se referă la reducerea impozitării veniturilor din muncă și a fost înaintată de IMM România.

Ministrul a explicat că a solicitat reprezentanților patronatelor o variantă concretă, însoțită de cifre, pentru ca aceasta să poată fi analizată împreună cu Ministerul Finanțelor.

„Primul aspect, întotdeauna dinspre sindicate, ține de trecerea contribuțiilor în mod treptat, într-o perioadă mai lungă de timp, înspre angajator pentru echilibrarea sarcinii fiscale. A doua temă este scăderea impozitării pe muncă. Propunerea aceasta ne-a venit de la IMM România, inclusiv la ultima discuție referitoare la salariul minim care a fost la Ministerul Muncii, vinerea trecută. Atunci am zis - și folosesc formularea aia - că așteptăm dinspre partenerii sociali, dinspre cei care au formulat propunerea, o propunere mai concretă decât principiul, adică niște cifre, pe care să le putem evalua cu Ministerul de Finanțe și să avem o opinie a Guvernului după aceea. Deci, discuția a fost de principiu”, a transmis ministrul.

Florin Manole a mai spus că este deschis negocierilor cu sindicatele și patronatele pentru identificarea unor soluții care să protejeze veniturile angajaților, fără să crească presiunea financiară asupra companiilor.

„Am toată deschiderea ca în cadrul CNT, cu sindicate și patronate la masă, să găsim orice soluție consensuală care, pe de o parte, să aducă o protejare a puterii de cumpărare a lucrătorilor, pe de altă parte, pe cât posibil, să nu aducă o sarcină în plus pentru mediul economic. (…) Discuția a fost principială”, a mai declarat ministrul Muncii.