Blocul Național Sindical (BNS) a prezentat un set de propuneri pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2027. Reprezentanții sindicali avansează trei scenarii de calcul, iar valoarea brută a venitului minim ar urma să fie cuprinsă între 4.583 de lei și 4.793 de lei, în funcție de mecanismul care va fi aplicat.

Principala variantă susținută de Blocul Național Sindical introduce un element suplimentar în mecanismul de indexare, respectiv luarea în considerare a pierderii puterii de cumpărare din anul precedent. Obiectivul este de a preveni diminuarea veniturilor reale ale angajaților pe fondul creșterii prețurilor.

”BNS propune trei variante de calcul pentru salariul minim pe 2027, cu valori cuprinse între 4.583 şi 4.793 de lei, în funcţie de formula utilizată”, anunţă BNS.

În cazul în care se optează pentru această formulă ajustată la inflația din anul anterior, valoarea salariului minim brut ar ajunge la un nivel intermediate.

”În această variantă, salariul minim ar ajunge la 4.652 de lei”, arată Blocul Naţional Sindical într-o postare pe Facebook.

Pe lângă varianta principală, BNS ia în calcul alte două opțiuni. Prima dintre ele presupune aplicarea formulei actuale de ajustare, bazată pe rata inflației și pe evoluția productivității muncii, ceea ce ar rezulta într-un salariu minim de 4.583 de lei. A doua opțiune vizează raportarea directă la venitul mediu pe economie, stabilit la jumătate din această valoare, adică 4.702 lei.

”BNS susţine un mecanism de stabilire a salariului minim care să protejeze puterea de cumpărare şi să asigure venituri decente pentru salariaţii din România”, mai afirmă sindicatul.

Discuțiile privind valoarea salariului minim au loc în cadrul consultărilor derulate de Ministerul Muncii cu reprezentanții mediului de afaceri și ai organizațiilor sindicale, înaintea ședinței oficiale a Consiliului Național Tripartit. Ministrul de resort, Florin Manole, a precizat că pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii, inclusiv propuneri de modificare a sarcinii fiscale. Printre acestea se numără transferul unor contribuții de la angajat la angajator sau reducerea nivelului de taxare a muncii pe salariul minim.

"Sunt, într-adevăr, scenarii maximaliste ca propunere din partea unora, dar sunt şi scenarii mai puţin obişnuite pentru discuţiile din ultimii ani. De exemplu, IMM România ne-a propus astăzi, că azi dimineaţă am avut discuţie cu ei, să evaluăm o scădere de taxare pe salariul minim, care să însemne mai puţină povară pentru companii şi mai mulţi bani net pentru salariat. Deocamdată suntem în situaţia de a primi toate propunerile şi de la sindicate şi de la patronate. Sunt sindicate care... domnul Hosu a revenit cu ideea justificată de a trece din contribuţii de la angajat la angajator. Sunt tot felul de scenarii. Ele toate trebuie ascultate, trebuie discutate în Consiliul Naţional Tripartit", a afirmat Florin Manole, la Antena 3, miercuri seară.

Decizia finală privind formula aplicabilă și cuantumul exact al salariului minim va fi luată după centralizarea și analiza tuturor propunerilor avansate de partenerii sociali.