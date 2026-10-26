Când s-ar putea indexa pensiile, potrivit lui Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că indexarea pensiilor este prevăzută în programul de guvernare, dar a evitat să spună dacă acest lucru se va întâmpla de la începutul anului sau nu.

Liderul PSD a afirmat că partidul va respecta angajamentele asumate, însă a subliniat că deciziile privind bugetul pentru 2027 trebuie precedate de o analiză a situației financiare a statului.

Întrebat dacă pensiile și salariile vor crește la începutul anului viitor, Grindeanu a precizat că măsurile privind pensiile și eliminarea CASS pentru categoriile menționate sunt incluse în programul de guvernare.

„Vor fi făcute indexări în anul 2027 și vor fi prinse în bugetul din 2027. PSD-ul și-a asumat acest lucru prin programul de guvernare”, a declarat liderul PSD.

Acesta a declarat că, înainte de stabilirea măsurilor bugetare, este necesară prezentarea publică a situației actuale a finanțelor României. Potrivit lui Grindeanu, subiectul a fost discutat la finalul săptămânii trecute, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierul Luca Niculescu.

Conform lui Grindeanu, participanții au convenit că primul pas trebuie să fie prezentarea situației financiare, urmată de o rectificare bugetară. Aceasta ar fi necesară pentru acoperirea unor deficite la cheltuielile de funcționare ale mai multor instituții și entități ale statului.

După clarificarea situației bugetare și efectuarea rectificării, Guvernul ar urma să înceapă discuțiile privind bugetul pentru anul 2027. Grindeanu a precizat că limitele financiare vor fi conturate de Ministerul Finanțelor, în funcție de resursele disponibile.

Liderul PSD a mai afirmat că ar putea fi necesare două rectificări bugetare și că bugetul pentru anul viitor ar trebui aprobat înainte de sfârșitul acestui an.

Grindeanu a invocat drept obiectiv evitarea unei situații similare celei din acest an, când bugetul pentru 2026 a fost aprobat abia în luna aprilie. Potrivit acestuia, adoptarea din timp a bugetului pentru 2027 ar permite includerea indexărilor și a celorlalte măsuri asumate în programul de guvernare.