Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat vineri, 20 noiembrie, primele măsuri dintr-un program de reorganizare a instituțiilor aflate în subordine. Modificările vizează o societate care administrează 13 baze de tratament balnear din România și prevăd reducerea numărului de posturi de conducere și a cheltuielilor cu indemnizațiile.

Prima societate vizată de reorganizare este Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM) SA, al cărei acționar unic este Casa Națională de Pensii Publice. Ministerul Muncii a decis eliminarea funcției de director general adjunct și reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație.

Conducerea societății va fi asigurată exclusiv de directorul general, în baza unui contract de mandat. În același timp, Consiliul de Administrație va avea trei membri, față de cinci în prezent.

Reorganizarea TBRCM face parte dintr-un proces mai amplu prin care Ministerul Muncii urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea posturilor considerate inutile. Potrivit comunicatului transmis de instituție, modificările sunt necesare pentru simplificarea conducerii și reducerea sumelor plătite pentru indemnizațiile membrilor din structurile administrative.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că reorganizarea societății reprezintă prima etapă a unui proces care va include și alte instituții din sistem.

„Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societății și reducem cheltuielile cu indemnizațiile. Reforma nu se oprește aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcție și fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală și prin rezultate”, a declarat ministrul social – democrat al Muncii, Petre – Florin Manole.

Societatea TBRCM SA gestionează 13 unități de tratament balnear din România, destinate pensionarilor, persoanelor cu afecțiuni cronice și celor care au nevoie de recuperare medicală. Pensionarii pot beneficia de sejururi la tarife reduse prin intermediul biletelor de tratament acordate de Casa Națională de Pensii Publice. Pentru un bilet standard, contribuția beneficiarului reprezintă aproximativ 50% din valoarea pensiei brute lunare.

Măsurile anunțate de Ministerul Muncii se referă la structura administrativă și de conducere a societății. Comunicatul nu menționează modificări privind numărul bazelor de tratament sau condițiile de acordare a biletelor pentru pensionari.

Ministerul a motivat reorganizarea prin existența unor funcții redundante sau fără obiect de activitate în actuala structură a companiei. Prin reducerea cheltuielilor cu indemnizațiile, instituția urmărește și menținerea echilibrului bugetar al societății, astfel încât aceasta să își poată asigura stabilitatea financiară pe termen mediu și lung.

Separat de reorganizarea anunțată de Ministerul Muncii, Guvernul pregătește măsuri care vizează companiile de stat și organizarea administrativ-teritorială.

Obiectivul acestor proiecte este eficientizarea cheltuielilor publice prin modificarea structurilor administrative existente.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat vineri că Executivul a aprobat constituirea comitetului care se va ocupa de reforma companiilor de stat. Potrivit informațiilor prezentate, proiectele ar urma să fie adoptate la 1 martie 2027.