Angajații companiilor de interes strategic care trec prin proceduri de concordat preventiv vor beneficia de o protecție financiară sporită. Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență menit să modifice legislația actuală privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, adaptând sprijinul financiar la durata reală a proceselor de restructurare economică.

”Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru a asigura continuitatea activităţii economice, protejarea locurilor de muncă şi prevenirea intrării în insolvenţă a companiilor de interes strategic”, anunţă, luni, Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Inițiativa legislativă urmărește să ofere o plasă de siguranță reală pentru lucrătorii din sectoarele cheie ale economiei, astfel încât dificultățile financiare ale angajatorilor să nu se transforme în crize sociale. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a subliniat importanța menținerii veniturilor salariale pe durata redresării companiilor.

”Nimeni nu trebuie să rămână fără salariu în timp ce compania în care lucrează trece printr-un proces dificil de restructurare”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole.

Acesta a explicat că noile măsuri sunt gândite pentru a susține atât familiile angajaților, cât și continuitatea activității economice în domenii vitale.

”Am dublat perioada de acordare a sprijinului şi am crescut plafonul maxim garantat pentru că procesele de redresare în sectoarele strategice durează şi au nevoie de un cadru legislativ adaptat la realitate. Astfel, ne dorim să protejăm locurile de muncă, să oferim siguranţă familiilor şi să dăm companiilor timpul necesar să evite insolvenţa şi să îşi revină”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole.

Proiectul de ordonanță de urgență introduce o serie de schimbări esențiale în mecanismul de funcționare a Fondului de garantare, extinzând atât durata, cât și valoarea sumelor ce pot fi accesate:

Dublarea perioadei de sprijin: Intervalul în care salariile și alte drepturi bănești restante pot fi acoperite din Fondul de garantare crește de la 6 la 12 luni consecutive. În cazul salariaților din companiile de interes strategic, sunt vizate drepturile datorate și neplătite, stabilite prin lege, acte normative speciale, contracte individuale sau colective de muncă, pentru care nu a intervenit prescripția dreptului la acțiune.

Creșterea plafonului maxim garantat: Suma totală a creanțelor salariale pe care Fondul o poate suporta pentru fiecare angajat se majorează de la 6 la 12 salarii medii brute pe economie.

Definirea clară a drepturilor acoperite: Actul normativ detaliază categoriile de drepturi salariale și bănești eligibile, incluzându-le pe cele reglementate prin legislație specială sau prin contractele de muncă.

Măsuri tranzitorii pentru companiile deja sprijinite: Firmele de interes strategic care au accesat deja garantarea creanțelor pentru 6 luni vor putea depune o nouă solicitare pentru a acoperi diferența de timp până la noua limită de 12 luni.

Simplificarea și optimizarea procedurilor: Sunt actualizate normele privind depunerea cererilor, recuperarea sumelor, procedurile administrative și modalitățile de contestare a deciziilor emise de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Prin acest pachet legislativ, autoritățile își propun să evite efectele în lanț pe care le-ar putea genera intrarea în insolvență a unor mari angajatori din sectoare strategice.

”Prin aceste modificări, Ministerul Muncii urmăreşte consolidarea protecţiei salariaţilor şi adaptarea mecanismului de garantare la durata şi complexitatea proceselor de restructurare economică. Măsurile oferă timpul necesar companiilor de interes strategic să îşi revină financiar, asigurând totodată protecţie socială pentru angajaţi şi prevenind riscul unor blocaje majore pe piaţa muncii”, au transmis oficialii ministerului.