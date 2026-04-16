Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de profesori

Guvernul a aprobat joi, în ședință, o ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației, permițând organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de profesori, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației.

Astfel, Ministerul Educației va putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de predare din învățământul preuniversitar de stat, pentru posturile de asistent universitar, precum și pentru promovările din instituțiile de învățământ superior.

„În ședința de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Prin aprobarea acestui proiect inițiat de Ministerul Educației și Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar și a promovărilor din instituțiile de învățământ superior”, a anunțat instituția, într-un comunicat.

Conform legislației în vigoare, în sistemul național de învățământ preuniversitar există mai multe modalități de angajare a personalului didactic de predare.

Acestea includ contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plată cu ora.

Necesitatea adoptării acestei ordonanțe de urgență este determinată de faptul că, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plată cu ora, contractele individuale de muncă încetează de drept până pe data de 31 august 2026, respectiv la finalizarea cursurilor, potrivit aceleiași surse.

„Prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul școlar și universitar 2026-2027 și, implicit, pentru continuitate în sistemul național de educație”, a mai anunțat Ministerul Educației.