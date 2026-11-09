Economie

Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026Deficit bugetar. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 25,53 de miliarde de euro în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, în creștere cu 883,7 milioane de euro, respectiv 3,6%, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

În primele nouă luni ale anului, exporturile FOB au totalizat 75,27 de miliarde de euro, înregistrând o creștere de 4,3% față de perioada ianuarie-septembrie 2025. În același timp, importurile CIF au însumat 100,8 miliarde de euro, cu 4,1% peste nivelul consemnat în primele trei trimestre ale anului trecut.

„În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile FOB au însumat 75.271,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 100.809,1 milioane euro. În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile au crescut cu 4,1%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2026 a fost de 25537,4 milioane euro, mai mare cu 883,7 milioane euro (+3,6%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2025”, a transmis INS.

Deficitul a ajuns la peste 3 miliarde de euro în septembrie

Doar în luna septembrie 2026, România a înregistrat un deficit comercial de 3,077 miliarde de euro. Exporturile FOB au fost de 9,46 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 12,54 miliarde de euro.

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Comparativ cu septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, însă importurile au avut un avans mai pronunțat, de 9,8%, ceea ce a contribuit la menținerea dezechilibrului comercial.

Import și export

Import și export. Sursă foto: Freepik

În structura comerțului exterior din primele nouă luni ale anului, cele mai importante ponderi au fost deținute de mașini și echipamente de transport, care au reprezentat 45,4% din totalul exporturilor și 36,9% din importuri. Alte produse manufacturate au avut, la rândul lor, o pondere semnificativă: 26,6% la export și 27% la import.

Schimburile comerciale cu Uniunea Europeană

Datele INS mai arată că schimburile intra-UE27 de bunuri au însumat 53,95 de miliarde de euro la expedieri și 73,06 miliarde de euro la introduceri. Aceste valori au reprezentat 71,7% din totalul exporturilor României și 72,5% din totalul importurilor.

În ceea ce privește comerțul cu state din afara Uniunii Europene, exporturile extra-UE27 au totalizat 21,31 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,742 miliarde de euro. Schimburile cu țările din afara blocului comunitar au reprezentat 28,3% din exporturi și 27,5% din importuri.

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