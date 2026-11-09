Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 25,53 de miliarde de euro în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, în creștere cu 883,7 milioane de euro, respectiv 3,6%, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele nouă luni ale anului, exporturile FOB au totalizat 75,27 de miliarde de euro, înregistrând o creștere de 4,3% față de perioada ianuarie-septembrie 2025. În același timp, importurile CIF au însumat 100,8 miliarde de euro, cu 4,1% peste nivelul consemnat în primele trei trimestre ale anului trecut.

„În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile FOB au însumat 75.271,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 100.809,1 milioane euro. În perioada 1.I-30.IX 2026, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile au crescut cu 4,1%, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IX 2026 a fost de 25537,4 milioane euro, mai mare cu 883,7 milioane euro (+3,6%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IX 2025”, a transmis INS.

Doar în luna septembrie 2026, România a înregistrat un deficit comercial de 3,077 miliarde de euro. Exporturile FOB au fost de 9,46 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 12,54 miliarde de euro.

Comparativ cu septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, însă importurile au avut un avans mai pronunțat, de 9,8%, ceea ce a contribuit la menținerea dezechilibrului comercial.

În structura comerțului exterior din primele nouă luni ale anului, cele mai importante ponderi au fost deținute de mașini și echipamente de transport, care au reprezentat 45,4% din totalul exporturilor și 36,9% din importuri. Alte produse manufacturate au avut, la rândul lor, o pondere semnificativă: 26,6% la export și 27% la import.

Datele INS mai arată că schimburile intra-UE27 de bunuri au însumat 53,95 de miliarde de euro la expedieri și 73,06 miliarde de euro la introduceri. Aceste valori au reprezentat 71,7% din totalul exporturilor României și 72,5% din totalul importurilor.

În ceea ce privește comerțul cu state din afara Uniunii Europene, exporturile extra-UE27 au totalizat 21,31 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,742 miliarde de euro. Schimburile cu țările din afara blocului comunitar au reprezentat 28,3% din exporturi și 27,5% din importuri.