O categorie de pensionari va primi bani în plus în decembrie 2026, înainte de sărbătorile de iarnă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că persoanele cu venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia de a doua tranșă a ajutorului financiar, în valoare de 300 până la 500 de lei. Oficialul a vorbit și despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, pentru care calculele actuale indică un procent de 7,3%, fără ca acesta să fi fost stabilit definitiv.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile vor crește începând cu anul viitor, însă procentul final urmează să fie discutat în cadrul negocierilor bugetare. Întrebat la Antena 3 CNN dacă majorarea va avea loc de la 1 ianuarie 2027, acesta a răspuns: „Cu certitudine, da”.

În ceea ce privește valoarea creșterii, ministrul a explicat că propunerea transmisă Ministerului Finanțelor și premierului va avea la bază datele statistice disponibile și rezultatul discuțiilor privind bugetul.

Ministrul a atras însă atenția că valoarea rezultată din calculele actuale nu trebuie considerată un angajament ferm.

„Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului sau a Partidului Social-Democrat”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă susținerea majorării reprezintă o opțiune personală, Florin Manole a răspuns: „Nu, este legea”.

Ministrul Muncii a vorbit și despre dificultățile legate de finanțarea creșterilor de pensii, în condițiile în care România trebuie să respecte restricțiile fiscal-bugetare. Florin Manole consideră că reducerea cheltuielilor publice ar trebui realizată prin alte măsuri, fără ca pensionarii să suporte din nou consecințele economiilor bugetare.

„Nu e vorba doar de a-i convinge pe aici. Vreau să fiu cât de colegial se poate. Este vorba și despre faptul că înțeleg că există nevoia de a ne încadra în restricțiile pactului fiscal-bugetar”, a declarat ministrul. Acesta a continuat: „Dar eu cred că trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat.”

Oficialul a făcut referire și la evoluția pensiei minime din ultimul deceniu, arătând că aceasta a crescut considerabil față de nivelul din 2017.

„În 2017, pensia minimă era de vreo 560 de lei, cred. Au trecut 10 ani, creșterea e de 250%, inflația n-a fost de 250%.”

Manole a explicat că majorările acordate de-a lungul anilor au depins de posibilitățile financiare existente la momentul respectiv.

„Nu vreau să zic că vreau între cifrele astea, e prea mare, în niciun caz nu vreau să spun asta. Vreau să spun, însă, că de câte ori am putut, creșterile au fost cât de mari s-au putut”, a susținut Manole.

Înaintea sărbătorilor de iarnă, pensionarii cu venituri reduse vor beneficia de a doua tranșă a sprijinului financiar stabilit prin pachetul de solidaritate. Florin Manole a confirmat că banii vor fi acordați în decembrie, conform măsurilor incluse în bugetul acestui an.

„Este a doua parte din proiectul pe care l-am avut la legea bugetului de la începutul acestui an. Mult discutatul și controversatul, pachet de solidaritate, acolo unde noi cei de la Partidul Social-Democrat am venit cu acest sprijin pentru pensionari”, a declarat Florin Manole.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile beneficiarilor, fiind stabilite trei praguri.

„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii. Până la 1500 de lei, până la 2000 de lei, până la 3000 de lei”, a explicat ministrul.

Astfel, pensionarii vor primi următoarele sume:

500 de lei – pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

400 de lei – pentru venituri mai mari de 1.500 de lei, dar care nu depășesc 2.000 de lei;

300 de lei – pentru venituri mai mari de 2.000 de lei, dar de cel mult 3.000 de lei.

Sprijinul financiar reprezintă a doua parte a ajutorului stabilit pentru anul 2026 și este destinat pensionarilor încadrați în aceste limite de venit.

Florin Manole a admis că sumele acordate prin pachetul de solidaritate nu rezolvă problemele financiare ale pensionarilor și nu pot înlocui o creștere permanentă a pensiilor.

„Este doar un pansament, a fost doar un pansament insuficient. E un ajutor minim de sărbători, putem spune. Și a fost insuficient, n-am făcut niciun moment acel amendament la buget cu gândul că îmbogățim pe cineva”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, includerea sprijinului financiar în buget a provocat neînțelegeri între partidele din coaliția de guvernare. În timpul negocierilor au fost discutate și alte forme de sprijin social, inclusiv pentru copiii cu dizabilități și familiile monoparentale. Referindu-se la ajutoarele destinate copiilor cu dizabilități, Manole a vorbit despre majorarea unei sume inițiale de 80 de lei.

„80 de lei pentru copii cu dizabilități? E infim. Am crescut până la 200 de lei. Tot e puțin”, a declarat el.

Ministrul Muncii a abordat și modalitatea de distribuire a ajutoarelor financiare și a pensiilor, în contextul discuțiilor privind extinderea plăților prin intermediul băncilor. Florin Manole a explicat că transferurile bancare presupun cheltuieli mai mici pentru stat decât distribuirea banilor prin intermediul serviciilor poștale.

„În continuare, plătim de 10 ori mai mult pentru poștă decât plătim pentru comisioanele bancare”, a afirmat Manole.

Cu toate acestea, oficialul a exclus posibilitatea introducerii unei obligații prin care pensionarii să fie nevoiți să își încaseze veniturile exclusiv pe card.

„În primul rând, nu vreau să speriem pe nimeni, nu vreau să obligăm pe nimeni, n-am de gând să fac asta”, a declarat ministrul.

Florin Manole a arătat că distribuirea banilor prin poștă rămâne importantă în special pentru pensionarii din localitățile rurale izolate. În aceste comunități, contactul cu poștașul are și o componentă socială, mai ales în cazul persoanelor vârstnice care locuiesc singure.