Pensionarii ajung să contracteze împrumuturi tot mai mari pentru a-și putea acoperi cheltuielile lunare, pe fondul scumpirilor la energie, gaze și medicamente. La Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP), valoarea medie a unui împrumut a crescut de aproape trei ori față de nivelul înregistrat în ultimii cinci ani.

Dacă în perioada precedentă pensionarii solicitau, în medie, 2.500 de lei, în prezent suma a ajuns la aproximativ 7.000 de lei. Banii trebuie restituiți în 12 rate lunare, însă pentru tot mai mulți beneficiari plata acestora devine dificilă.

Președintele CARP, Lidia Dan, a declarat că instituția observă de câteva luni o creștere a sumelor solicitate de pensionari, care încearcă să facă față cheltuielilor de zi cu zi.

„Acesta este un semnal că puterea de cumpărare a scăzut dramatic. Pensionarii sunt afectați mai ales de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze, dar și de costurile tot mai mari ale tratamentelor medicale”, a declarat Lidia Dan,

Situația financiară a unei părți dintre pensionari este atât de dificilă, încât unii dintre ei solicită noi împrumuturi pentru a putea achita datoriile mai vechi. Potrivit reprezentantei CARP, aproximativ o treime dintre solicitanți au nevoie de bani pentru a acoperi împrumuturile anterioare, deoarece nu mai dispun de suficiente resurse pentru plata ratelor lunare.

În medie, refinanțarea este solicitată la aproximativ șase luni de la acordarea împrumutului inițial.

În primele zece luni ale acestui an, peste 2.000 de pensionari au apelat la împrumuturile oferite de CARP. Instituția anticipează însă o creștere a solicitărilor odată cu venirea sezonului rece, când cheltuielile pentru încălzirea locuințelor și facturile la întreținere vor pune o presiune suplimentară asupra bugetelor.

„Ne așteptăm la o iarnă cu facturi foarte mari și, inevitabil, la cereri și mai multe de împrumuturi”, a declarat Lidia Dan.

Asociația are aproximativ 6.500 de membri cotizanți în județ, iar o treime dintre aceștia apelează la împrumuturi.