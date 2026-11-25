Comisia Europeană (CE) solicită statelor membre să grăbească transpunerea în legislațiile naționale a directivei privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. România are termen până la 14 iunie 2027 pentru alinierea legislației la normele europene, care prevăd sancțiuni pentru agresori, protecție sporită pentru victime și noi instrumente de prevenire a abuzurilor, inclusiv în mediul online. Apelul Bruxelles-ului a fost lansat marți, în ajunul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, potrivit declarației comune a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe.

Reprezentanții Uniunii Europene atrag atenția asupra amplorii fenomenului violenței bazate pe gen și susțin că protejarea femeilor și fetelor trebuie să reprezinte o prioritate pentru toate statele membre.

„Fiecare femeie și fată are dreptul de a trăi fără teamă, violență, abuzuri și vătămări. Cu toate acestea, la nivel mondial, una din trei femei, inclusiv în UE, a fost victima violenței bazate pe gen”, se arată în declarația comună.

Directiva (UE) 2024/1385, adoptată la 14 mai 2024, stabilește reguli comune pentru sancționarea agresorilor, protejarea victimelor și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Normele europene prevăd introducerea unor infracțiuni specifice în legislațiile naționale. Printre acestea se numără căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină și distribuirea fără consimțământ a imaginilor intime.

Sunt vizate și urmărirea și hărțuirea online, precum și incitarea la violență sau ură în mediul digital.

Directiva include și materialele cu caracter sexual falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale, cunoscute drept deepfake, atunci când acestea sunt distribuite public fără acordul persoanei reprezentate.

Statele membre trebuie să le ofere victimelor posibilitatea de a depune plângeri prin intermediul platformelor online și de a transmite probe în format electronic, inclusiv capturi de ecran. Aceste prevederi vizează cel puțin infracțiunile cibernetice incluse în directivă.

Legislația europeană stabilește și măsuri pentru îndepărtarea agresorilor din locuință în situațiile în care există un pericol imediat. Autoritățile trebuie să poată emite ordine de protecție, iar respectarea acestora poate fi verificată inclusiv prin sisteme de monitorizare electronică.

Victimele trebuie să aibă acces la servicii specializate de sprijin, indiferent dacă au depus sau nu o plângere penală. De asemenea, statele membre au obligația de a asigura suficiente adăposturi și centre de asistență pentru persoanele care au trecut prin violență sexuală.

Directiva europeană recunoaște statutul de victimă și pentru copiii care suferă prejudicii ca urmare a expunerii la acte de violență domestică.

Aceștia trebuie să primească servicii de consiliere psihologică adaptate vârstei și nevoilor de dezvoltare. În funcție de situație, minorii trebuie să aibă acces și la îngrijire pediatrică.

Măsurile de protecție și sprijin prevăzute de directivă se aplică victimelor violenței domestice indiferent de sex.

Reprezentanții europeni atrag atenția că dezvoltarea tehnologiei poate favoriza răspândirea misoginiei și normalizarea comportamentelor violente. Hărțuirea și amenințările la adresa femeilor nu se limitează la spațiul fizic, ci se extind tot mai mult în mediul virtual.

„Violența bazată pe gen nu se oprește în lumea fizică, ci se extinde și în cea virtuală. Femeile se confruntă cu amenințări tot mai mari de hărțuire și abuz online”, au precizat reprezentanții UE.

Riscurile sunt amplificate în situații de conflict armat, strămutare și criză umanitară, când accesul victimelor la servicii de protecție și la justiție devine mai dificil.

Combaterea violenței bazate pe gen reprezintă unul dintre obiectivele Strategiei europene privind egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030, adoptată în luna martie.

Totodată, Uniunea Europeană participă la campania Organizației Națiunilor Unite „Orange the World”, desfășurată sub mesajul „Asigurați accesul la justiție, protejați supraviețuitoarele, puneți capăt impunității”.

În 2026, autoritățile române au introdus mai multe modificări legislative pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Legea nr. 36/2026, publicată în Monitorul Oficial la 25 martie, obligă autoritățile locale să ia legătura cu victimele violenței domestice în cel mult trei zile de la emiterea ordinului de protecție. Contactarea acestora trebuie realizată și la expirarea ordinului.

O altă modificare legislativă a fost introdusă prin Legea nr. 53/2026, promulgată la 23 aprilie, care reglementează prevenirea și combaterea femicidului. Actul normativ definește această infracțiune și prevede pedepse mai aspre pentru omorurile motivate de dorința de control sau dominare a victimei ori de refuzul acesteia de a începe sau continua o relație.

La 16 noiembrie a intrat în vigoare și metodologia privind colectarea datelor despre femicid și actele de violență care îl precedă. Sistemul permite urmărirea cazurilor de la momentul sesizării autorităților până la soluționarea definitivă.

În ceea ce privește transpunerea directivei europene, România a notificat Comisiei Europene 22 de acte normative, printre care Codul penal, Codul de procedură penală și legislația referitoare la protecția victimelor infracțiunilor.

Termenul-limită pentru alinierea legislației naționale la prevederile Directivei (UE) 2024/1385 este 14 iunie 2027.