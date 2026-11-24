Românii care ies la pensie la 40 de ani ar putea învăța o nouă meserie. Universitatea POLITEHNICA București și-a exprimat disponibilitatea de a organiza programe de reconversie profesională pentru persoanele pensionate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Inițiativa a fost prezentată de profesorul universitar Anton Hadăr, vicepreședinte al Senatului universității, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurat la Palatul Parlamentului. Parteneriatul cu Institutul Național de Îmbătrânire Activă vizează inclusiv dezvoltarea unor tehnologii destinate persoanelor vârstnice.

Profesorul universitar dr. ing. Anton Hadăr a declarat că POLITEHNICA București este pregătită să ofere programe de formare persoanelor care și-au încheiat activitatea profesională, dar care doresc să dobândească noi competențe pentru a practica o altă meserie.

„Noi suntem deschiși pentru a pregăti personalul care iese la pensie cu diverse cursuri la universitatea noastră. La orice vârstă se poate învăța, se pot face cursuri de reconversie profesională”, a declarat Anton Hadăr.

Vicepreședintele Senatului universității a vorbit despre dificultățile întâmpinate de persoanele care se pensionează la vârste tinere, ca urmare a condițiilor în care au lucrat sau în baza unor reglementări legislative speciale. În opinia profesorului, accesul la programe de pregătire profesională le-ar putea facilita acestora revenirea în activitate.

„Vă gândiți ce înseamnă pentru o persoană să iasă la pensie la 40 de ani din diverse motive? Au lucrat în mediu toxic sau au beneficiat de legi preferențiale. E foarte greu pentru ei să se reintegreze în câmpul muncii”, a afirmat acesta.

Anton Hadăr a susținut că procesul de învățare nu ar trebui condiționat de vârstă. În acest sens, profesorul a amintit cazul unui fost student care și-a finalizat studiile doctorale la aceeași vârstă pe care o avea și cadrul didactic.

Colaborarea dintre Universitatea POLITEHNICA București și Institutul Național de Îmbătrânire Activă include și proiecte tehnologice prin care persoanele în vârstă ar putea beneficia de mai multă independență în viața de zi cu zi.

Anton Hadăr a spus că specialiștii universității lucrează la dezvoltarea unor roboți care să ofere sprijin în efectuarea treburilor casnice, a unor sisteme informatice pentru monitorizarea de la distanță și a unor dispozitive destinate recuperării.

Printre proiectele prezentate se numără tehnologii capabile să semnaleze eventualele probleme apărute în cazul unei persoane vârstnice care se află singură în locuință, precum și echipamente care permit verificarea mobilității și a capacității de menținere a echilibrului.

Aceste soluții ar putea fi utilizate atât pentru supravegherea persoanelor care locuiesc singure, cât și pentru evaluarea celor care necesită servicii de recuperare.

În intervenția sa de la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, Anton Hadăr a abordat și problema veniturilor de care dispun pensionarii din România.

Profesorul a afirmat că resursele financiare influențează direct posibilitatea persoanelor vârstnice de a călători, de a participa la activități sociale sau de a continua să învețe.

„Una este să ai bani să te plimbi, să mergi la activități, să cumperi cărți, alta este să trăiești de pe o zi pe alta cu o pensie mizerabilă”, a declarat acesta.

Parteneriatul dintre Universitatea POLITEHNICA București și Institutul Național de Îmbătrânire Activă a fost făcut public în cadrul celei de-a IV-a ediții a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului.