Proprietarii care vor să afle cât de rezistentă este clădirea în care locuiesc în cazul unui cutremur pot apela la o expertiză tehnică, al cărei cost variază între 5 și 15 euro pe metru pătrat construit.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs pe 18 noiembrie 2026 în zona seismică Vrancea, a readus în discuție siguranța clădirilor din România, în special a celor construite după standarde diferite de reglementările tehnice actuale. Potrivit datelor comunicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 121 de kilometri, a avut intensitatea VI în zona epicentrală și a fost resimțit în numeroase regiuni ale țării.

În România, majoritatea clădirilor nu au trecut printr-o expertiză tehnică prin care să fie stabilită oficial vulnerabilitatea acestora în cazul unui cutremur. Absența fisurilor vizibile în pereți nu este suficientă pentru a determina starea structurii de rezistență a unui imobil.

Prețul unei expertize tehnice variază în funcție de dimensiunile imobilului, particularitățile construcției și investigațiile pe care trebuie să le efectueze inginerii. Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, a explicat, în cadrul emisiunii iBani de la Pro TV, ce presupune evaluarea unui imobil, cum se calculează costurile și ce alternative au românii care intenționează să cumpere o locuință.

„O să vă dau o marjă foarte mare. Aș spune că luați toți metrii pătrați din casa aia, adică fiecare etaj, suprafața fiecărui etaj, puneți numărul de etaje și înmulțiți cu între 5 și 15 euro pe metru pătrat”, a explicat președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri.

De exemplu, pentru un bloc cu zece niveluri, fiecare având o suprafață construită de 400 de metri pătrați, calculul se va face pentru o suprafață totală de 4.000 de metri pătrați. În acest caz, potrivit intervalului de preț prezentat de specialist, expertiza tehnică ar putea costa între 20.000 și 60.000 de euro.

Estimarea este orientativă și nu reprezintă un tarif stabilit pentru o anumită clădire. Valoarea finală poate fi influențată de caracteristicile imobilului și de complexitatea verificărilor necesare. Totodată, tariful cuprins între 5 și 15 euro pe metru pătrat nu trebuie interpretat drept suma pe care fiecare proprietar o va achita individual pentru suprafața apartamentului său. Costurile sunt calculate pentru întreaga construcție, iar repartizarea acestora între proprietari depinde de situația imobilului și de modul de organizare a asociației de proprietari.

Prima etapă a expertizei tehnice presupune analizarea proiectului inițial al construcției, document care ar trebui să se regăsească în cartea tehnică a imobilului. Pe baza acestuia, inginerii pot identifica materialele prevăzute la momentul construirii clădirii, caracteristicile structurii de rezistență și modul în care a fost proiectată construcția.

În situațiile în care documentația originală nu mai este disponibilă, specialiștii trebuie să efectueze măsurători pentru a reconstitui configurația imobilului și pentru a identifica elementele care îi asigură stabilitatea. Ulterior, sunt examinate componentele structurale ale construcției, printre care stâlpii, grinzile și pereții de rezistență.

În anumite cazuri, evaluarea presupune intervenții inclusiv în interiorul locuințelor. Inginerii pot fi nevoiți să îndepărteze o parte dintre finisaje pentru a avea acces la elementele structurale și pentru a colecta probe din materialele de construcție.

„Pe noi ne interesează structura de rezistență și după aia trebuie să căutăm. După ea identificăm ce structură de rezistență e în spate. Ori lucrul ăsta trebuie făcut cu deranj pentru oamenii din casă, că începi să spargi așa, să iei probe de materiale din betonul sau metalul sau ce găsești acolo, ca să determini un stâlp sau o grindă de beton armat, din ce beton e, câtă armătură are în ea și așa mai departe”, a explicat Dragoș Marcu.

Investigațiile permit determinarea caracteristicilor betonului, a cantității de armătură utilizate și a proprietăților celorlalte materiale care alcătuiesc structura de rezistență. Prin urmare, simpla examinare a pereților sau identificarea unor fisuri nu poate înlocui expertiza tehnică. Unele deficiențe structurale pot rămâne ascunse în timpul unei inspecții obișnuite.

Românii care intenționează să achiziționeze un apartament au la dispoziție și o variantă mai puțin costisitoare decât expertizarea integrală a blocului. Dragoș Marcu a recomandat ca, înainte de încheierea tranzacției imobiliare, cumpărătorii să solicite o evaluare vizuală a construcției, realizată de un specialist.

În urma acestei verificări preliminare, inginerul poate identifica anumite probleme ale imobilului și poate stabili dacă sunt necesare investigații amănunțite. Potrivit specialistului, prețul unei asemenea evaluări poate porni de la câteva sute de lei și poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei, în funcție de situație.

O astfel de verificare poate fi utilă în special în cazul apartamentelor situate în blocuri vechi, pentru care informațiile privind structura de rezistență sunt limitate.

Evaluarea vizuală nu poate însă determina oficial clasa de risc seismic a clădirii și nu oferă aceleași informații ca o expertiză tehnică integrală.

Anul construirii unui imobil reprezintă unul dintre criteriile luate în considerare de specialiști în evaluarea vulnerabilității seismice, fără a fi însă suficient pentru stabilirea siguranței clădirii. Într-o altă intervenție pentru Pro TV, Dragoș Marcu a spus că numeroase clădiri ridicate înainte de 1990, care nu au trecut ulterior prin lucrări de consolidare, ar putea fi încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII, dacă sunt expertizate conform reglementărilor actuale.

În cazul construcțiilor realizate după 2006, situația este, în general, mai bună, ca urmare a introducerii unor cerințe mai stricte în materie de proiectare și execuție. Specialistul a avertizat însă că pot exista excepții, în special atunci când au fost comise erori grave în procesul de construire.

„În principiu, există risc oriunde. Dar eu aș spune tot ce este făcut după 2006 e în regulă, cu excepții care țin de [...] vreo eroare gravă la un moment dat, că e de proiectare sau că e de construire”, a declarat acesta.

Potrivit inginerului, avarierea gravă a unei clădiri poate fi rezultatul mai multor deficiențe acumulate. Printre acestea se numără greșelile de proiectare și execuție, supravegherea necorespunzătoare a lucrărilor, problemele apărute la recepția construcției și întreținerea deficitară a imobilului. Nici materialul din care este realizată structura nu reprezintă, în sine, un indicator al rezistenței la cutremur. Clădirile din beton, lemn sau metal pot oferi niveluri similare de siguranță, dacă respectă aceleași standarde de calitate și performanță.

„În principiu, la fel de sigure sunt și structurile din beton, și structurile metalice, și structurile din lemn, acolo unde se pretează fiecare dintre ele, atâta vreme cât sunt socotite calculate și construite la același nivel de performanță și de calitate, la aceleași cerințe. Deci, siguranța, nu aș diferenția prin material”, a explicat Dragoș Marcu.

În urma expertizei tehnice, construcțiile din România pot fi încadrate în una dintre cele patru clase de risc seismic prevăzute de legislație.Clasificarea reflectă comportamentul estimat al imobilului în cazul unui cutremur de proiectare.

Potrivit Legii nr. 212/2022, cele patru clase de risc seismic sunt:

RsI – construcții care prezintă riscul de prăbușire parțială sau totală în cazul cutremurului de proiectare;

RsII – construcții care pot suferi avarii majore, punând în pericol siguranța persoanelor, însă pentru care prăbușirea parțială sau totală este considerată puțin probabilă;

RsIII – construcții care pot suferi avarii moderate, de natură să afecteze siguranța utilizatorilor;

RsIV – construcții al căror comportament seismic estimat este asemănător celui al clădirilor proiectate în conformitate cu reglementările tehnice actuale.

Încadrarea într-o anumită clasă permite stabilirea gradului de vulnerabilitate seismică și identificarea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor. Legislația prevede obligația proprietarilor și a asociațiilor de proprietari de a asigura expertizarea tehnică a imobilelor în cazul cărora evaluarea vizuală rapidă a identificat o vulnerabilitate seismică.

Verificările trebuie efectuate de experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală privind rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor. Raportul întocmit la finalul expertizei stabilește clasa de risc seismic în care se încadrează imobilul și poate prevedea necesitatea efectuării unor lucrări de intervenție.

Persoanele surprinse de un cutremur în interiorul unei locuințe trebuie să evite deplasarea către ieșirea din clădire pe durata mișcării seismice. Adăpostirea sub o masă sau un birou rezistent, protejarea capului și a gâtului, precum și păstrarea distanței față de ferestre, mobilier instabil și obiecte care se pot desprinde sunt printre măsurile recomandate. Utilizarea liftului și deplasarea pe scări trebuie evitate în timpul seismului.

La locul de muncă sau în unitățile de învățământ, persoanele trebuie să cunoască din timp zonele în care se pot adăposti. După încetarea cutremurului, acestea trebuie să urmeze instrucțiunile personalului responsabil.

Cei aflați în aer liber trebuie să se îndepărteze de imobile, stâlpi, cabluri electrice și alte elemente care se pot desprinde sau prăbuși, orientându-se către spații deschise.

Lipsa unei expertize tehnice nu înseamnă că un imobil prezintă automat un risc ridicat de prăbușire la cutremur. În același timp, absența unei încadrări oficiale într-o clasă de risc seismic nu garantează siguranța construcției. Starea structurii de rezistență poate fi determinată în urma unei evaluări realizate de specialiști.