Republica Moldova. O femeie de 68 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la Primăria municipiului Soroca, unde aștepta să depună cererea pentru compensațiile la energie. Incidentul s-a produs în data de 3 noiembrie. Femeia fusese recent externată din spital și era însoțită de soțul său. Cazul a fost făcut public de deputata socialistă Alla Pilipețcaia. Aceasta a cerut explicații autorităților privind modul în care este organizată înregistrarea beneficiarilor pentru programul „Ajutor la contor”.

„De ce persoanele în vârstă și cele cu venituri mici trebuie să stea ore întregi la coadă pentru a solicita ajutorul oferit de stat? De ce nu au fost create condiții decente pentru cei care nu pot depune cererea online? Oamenii se tem că vor rămâne fără compensații. Se tem că nu vor reuși să depună cererile la timp. Se tem că nu vor avea din ce să supraviețuiască”, se arată în postare deputatei.

Între timp, potrivit informațiilor oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, femeia a acuzat o stare de rău în timp ce se afla în incinta Primăriei municipiului Soroca. La fața locului erau prezenți asistenți sociali comunitari. Aceștia au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor și au solicitat intervenția Serviciului 112. Echipajul medical a ajuns la fața locului, iar femeia a fost preluată pentru a primi asistență medicală de specialitate. Ulterior, asistenta socială a fost informată că femeia a decedat la spital.

După apariția informațiilor despre tragedie, Ministerul Muncii a venit cu precizări privind organizarea procesului de înregistrare la compensații în municipiul Soroca. Instituția atrage atenția că, în lipsa concluziilor medicale și a unei anchete, nu poate fi stabilită o legătură între timpul petrecut la coadă și decesul femeii.

„La această etapă, cauzele decesului nu sunt cunoscute. Acestea urmând să fie stabilite de instituțiile competente. Prin urmare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale condamnă ferm orice tentativă de a specula asupra circumstanțelor tragice ale acestui caz și de a stabili, fără probe și fără concluziile instituțiilor competente, o legătură directă între timpul de așteptare pentru depunerea cererilor de compensații și decesul persoanei”, a transmis instituția.

Reprezentanții ministerului au prezentat și date despre activitatea punctului de înregistrare din Soroca. Potrivit acestora, completarea unei cereri durează, în medie, între cinci și șase minute. La momentul producerii incidentului, în incinta primăriei se aflau 19 persoane care așteptau să fie deservite. Procesul de înregistrare era asigurat de cinci asistenți sociali. Ceea ce însemna aproximativ patru solicitanți pentru fiecare angajat. Ministerul mai precizează că, până la ora prânzului, toate persoanele aflate la rând fuseseră deservite și nu mai existau oameni în așteptare.

În același timp, autoritățile amintesc că persoanele care nu se pot deplasa la sediile instituțiilor pot solicita ajutor pentru înregistrarea în program. În municipiul Soroca, la fel ca în celelalte raioane ale țării, activează o echipă mobilă care se deplasează la domiciliul persoanelor cu mobilitate redusă sau care, din motive de sănătate și alte circumstanțe, nu pot ajunge fizic la punctele de înregistrare. De asemenea, cetățenii care întâmpină dificultăți la completarea cererilor online pot solicita sprijinul asistenților sociali sau al specialiștilor din cadrul Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor.

„Este esențial ca acest proces să fie accesibil și organizat cu grijă față de nevoile oamenilor, în special ale persoanelor în vârstă și ale celor vulnerabile”, a subliniat Ministerul Muncii.

Instituția anunță că va urmări clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia și că va analiza măsurile necesare pentru îmbunătățirea modului în care sunt primiți și deserviți cetățenii.

Cetățenii se pot înregistra începând cu 2 noiembrie, fie online, pe platforma compensatii.gov.md, fie cu ajutorul asistenților sociali și al specialiștilor. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 27 noiembrie. Autoritățile au precizat că înregistrarea nu se face după principiul „primul venit, primul acceptat”. Prin urmare, depunerea cererii în primele zile nu oferă un avantaj la stabilirea beneficiarilor.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat anterior că primele plăți sunt programate pentru mijlocul lunii decembrie. Pentru sezonul rece, compensația maximă este de 1.000 de lei pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale sau energie termică. Totodată, 800 de lei pentru cele care folosesc lemne ori energie electrică. Compensația minimă acordată este de 500 de lei.