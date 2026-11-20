România, „cea mai ușoară țintă” pentru războiul hibrid. Avertismentul lui Ștefan Popescu
- Bianca Ion
- 20 noiembrie 2026, 19:16
Polarizarea internă și lipsa unei dezbateri publice sănătoase fac România extrem de vulnerabilă în fața războiului hibrid și a dezinformării, consideră Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Sorbona. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea, acesta a spus că politizarea excesivă și incapacitatea de a menține un dialog rațional accentuează fragmentarea societății.
Mirel Curea l-a întrebat pe analist în ce măsură fracturile sociale și slăbiciunile instituționale transformă România într-o țintă pentru războiul hibrid și dezinformare. Răspunsul lui Ștefan Popescu a fost direct. „O cea mai ușoară țintă. Asta mi este teamă, că suntem cea mai ușoară țintă”, a declarat acesta.
Ștefan Popescu: „Politizăm tot, bagatelizăm tot”
Analistul a legat vulnerabilitatea României de modul în care sunt purtate dezbaterile publice.
„Odată că politizăm tot, bagatelizăm tot”, a spus acesta.
Popescu a afirmat că exprimarea unor poziții diferite față de cele dominante poate veni cu anumite costuri în spațiul public.
„Vedeți foarte bine faptul că ne mai exprimăm și noi, vedeți că o facem cu anumite costuri, adică începem să nu mai fim considerați mainstream”, a declarat analistul.
„Nu avem o dezbatere sănătoasă”
Ștefan Popescu a susținut că problema pornește de la incapacitatea de a purta o discuție publică în care opiniile diferite să poată fi puse pe masă.
„Deci noi nu avem o dezbatere sănătoasă, pentru că de acolo pleacă politică externă, absolut orice”, a afirmat acesta.
Analistul a spus că discuțiile ar trebui purtate într-un cadru rațional, fără ca opiniile incomode să fie eliminate automat.
„De la o dezbatere sănătoasă punem totul pe masă într-un mod rațional, dar din păcate nu se mai acceptă dezbaterea”, a declarat Popescu. Acesta a vorbit și despre o presiune spre uniformizarea discursului public. „Din păcate, ori călcăm pe cineva pe coadă, ori și deranjăm anumite interese, pentru că unanimitatea asta, știți eu, și asta este suspectă. N-ai voie să deranjezi, n-ai voie să ridici praful”, a spus Ștefan Popescu.
Polarizarea societății, o problemă suplimentară
În opinia analistului, modul actual în care sunt purtate aceste discuții contribuie la adâncirea rupturilor din societate.
„Cred că modul ăsta de abordare polarizează și mai mult societatea”, a afirmat Ștefan Popescu.
Acesta a spus că este nevoie de refacerea dialogului între diferitele categorii ale societății.
„Noi trebuie să căutăm punți cu ceilalți români. Nu trebuie să-i lăsăm captivi”, a declarat el.