Polarizarea internă și lipsa unei dezbateri publice sănătoase fac România extrem de vulnerabilă în fața războiului hibrid și a dezinformării, consideră Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Sorbona. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea, acesta a spus că politizarea excesivă și incapacitatea de a menține un dialog rațional accentuează fragmentarea societății.

Mirel Curea l-a întrebat pe analist în ce măsură fracturile sociale și slăbiciunile instituționale transformă România într-o țintă pentru războiul hibrid și dezinformare. Răspunsul lui Ștefan Popescu a fost direct. „O cea mai ușoară țintă. Asta mi este teamă, că suntem cea mai ușoară țintă”, a declarat acesta.

Analistul a legat vulnerabilitatea României de modul în care sunt purtate dezbaterile publice.

„Odată că politizăm tot, bagatelizăm tot”, a spus acesta.

Popescu a afirmat că exprimarea unor poziții diferite față de cele dominante poate veni cu anumite costuri în spațiul public.

„Vedeți foarte bine faptul că ne mai exprimăm și noi, vedeți că o facem cu anumite costuri, adică începem să nu mai fim considerați mainstream”, a declarat analistul.

Ștefan Popescu a susținut că problema pornește de la incapacitatea de a purta o discuție publică în care opiniile diferite să poată fi puse pe masă.

„Deci noi nu avem o dezbatere sănătoasă, pentru că de acolo pleacă politică externă, absolut orice”, a afirmat acesta.

Analistul a spus că discuțiile ar trebui purtate într-un cadru rațional, fără ca opiniile incomode să fie eliminate automat.

„De la o dezbatere sănătoasă punem totul pe masă într-un mod rațional, dar din păcate nu se mai acceptă dezbaterea”, a declarat Popescu. Acesta a vorbit și despre o presiune spre uniformizarea discursului public. „Din păcate, ori călcăm pe cineva pe coadă, ori și deranjăm anumite interese, pentru că unanimitatea asta, știți eu, și asta este suspectă. N-ai voie să deranjezi, n-ai voie să ridici praful”, a spus Ștefan Popescu.

În opinia analistului, modul actual în care sunt purtate aceste discuții contribuie la adâncirea rupturilor din societate.

„Cred că modul ăsta de abordare polarizează și mai mult societatea”, a afirmat Ștefan Popescu.

Acesta a spus că este nevoie de refacerea dialogului între diferitele categorii ale societății.

„Noi trebuie să căutăm punți cu ceilalți români. Nu trebuie să-i lăsăm captivi”, a declarat el.