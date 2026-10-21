Premierul Luca Niculescu a discutat cu noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, despre prioritățile politicii externe și despre rolul acesteia în dezvoltarea economiei românești. Șeful Guvernului susține că România trebuie să pună accent pe atragerea investițiilor, sprijinirea exportatorilor și deschiderea unor noi oportunități pentru companiile autohtone.

Discuțiile au avut loc miercuri, după ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu, la care a participat și premierul.

Pentru Luca Niculescu, evenimentul a avut o semnificație aparte, având în vedere că a lucrat mai mulți ani la Ministerul Afacerilor Externe, atât ca ambasador, cât și ca secretar de stat responsabil de procesul de aderare a României la OCDE.

Premierul i-a mulțumit fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și i-a urat succes noului șef al diplomației românești, Dan Neculăescu, pe care l-a descris drept un diplomat de carieră cu experiență în dosarele strategice și de securitate.

„Îi mulţumesc fostei ministre Oana Ţoiu pentru colaborare şi îi doresc mult succes lui Dan Neculăescu, un diplomat de carieră cu o vastă experienţă în dosarele strategice şi de securitate ale României. Pentru mine, MAE nu este doar o instituţie fundamentală a statului, ci şi locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador şi apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE.

De aceea, dincolo de momentul oficial, m-am bucurat să îi revăd şi să îi pot saluta pe foştii colegi. Sunt diplomaţii şi experţii care, de multe ori în spatele uşilor închise şi departe de lumina reflectoarelor, muncesc zi de zi pentru interesele României. Sunt oamenii care au dus greul dosarului OCDE, dar şi al altor mari dosare politice şi de securitate, esenţiale pentru România şi pentru siguranţa cetăţenilor săi”, a transmis Luca Niculescu.

Șeful Executivului a subliniat importanța activității diplomaților și a experților care lucrează la dosare strategice, inclusiv la procesul de aderare la OCDE. În opinia sa, eforturile acestor specialiști merită o recunoaștere mai mare, având în vedere munca și discreția necesare pentru obținerea unor rezultate diplomatice.

Unul dintre obiectivele prezentate de Luca Niculescu este schimbarea modului în care România își valorifică relațiile externe. Premierul consideră că, după aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, diplomația trebuie să contribuie mai direct la dezvoltarea economiei și la susținerea mediului de afaceri.

„După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomaţia participării la diplomaţia proiectelor. Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiţii atrase, exportatori sprijiniţi şi noi oportunităţi pentru companiile româneşti. Trebuie să fim predictibili, dar şi fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles”, a transmis premierul.

Potrivit acestuia, prioritățile diplomației românești trebuie să includă atât promovarea intereselor economice, cât și apărarea obiectivelor strategice ale țării. Securitatea Mării Negre și negocierile pentru obținerea resurselor financiare europene se numără printre domeniile menționate de șeful Guvernului.

O altă direcție anunțată de premier vizează relația statului român cu cetățenii care trăiesc în afara granițelor. Luca Niculescu susține că serviciile consulare trebuie digitalizate, iar programele de finanțare trebuie să ofere sprijin celor care doresc să revină în țară.

Premierul și-a exprimat încrederea că echipa Ministerului Afacerilor Externe, sub conducerea lui Dan Neculăescu, va continua să reprezinte România în relațiile internaționale și să urmărească obiectivele strategice ale statului.

„Am toată încrederea că, sub conducerea lui Dan Neculăescu, echipa MAE va reprezenta România cu rigoare, energie şi viziune. Mult succes!”, a mai transmis Luca Niculescu.